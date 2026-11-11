¿Habrá un apagón masivo el 17 de noviembre en México? Esto es lo que realmente ocurrirá

¿Habrá un apagón masivo en México? Foto: AFP / Ilustrativa

La posibilidad de que México se quede sin electricidad el próximo 17 de noviembre comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre usuarios que temen afectaciones en sus hogares, comercios, cajeros automáticos y servicios de internet.

Pero detrás de esta versión hay un ejercicio de las autoridades de Estados Unidos que no contempla cortes de energía.

La fecha coincide con una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés), organizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Se trata de un simulacro para comprobar que los mensajes de emergencia puedan difundirse correctamente a través de los medios de comunicación estadounidenses.

REMINDER: On Tuesday, November 17, 2026, around 2:20 p.m. ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS).



The test will air on radio and TV only and will not be sent to mobile phones. No action is needed from the public. pic.twitter.com/38IOVhIwn1 — FEMA (@fema) October 28, 2026

Por esta razón, el ejercicio no significa que vaya a ocurrir un apagón en México ni que se haya anunciado una suspensión nacional del servicio eléctrico.

¿Qué ocurrirá el 17 de noviembre en Estados Unidos?

De acuerdo con un aviso publicado por la FCC el 16 de septiembre de 2026, la prueba se realizará el martes 17 de noviembre a las 14:20 horas, tiempo del este de Estados Unidos.

Durante el ejercicio, las estaciones de radio y televisión participantes transmitirán un mensaje en inglés y español para informar que se trata de una prueba nacional.

El aviso también indicará que las personas no necesitan realizar ninguna acción.

El objetivo es revisar el funcionamiento del sistema utilizado para distribuir alertas a la población ante emergencias. La FCC también estableció el 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa, en caso de que el simulacro no pueda llevarse a cabo en noviembre.

¿Por qué se relacionó el simulacro con un apagón?

La confusión surgió a partir de publicaciones que relacionaron la prueba de alertamiento estadounidense con un supuesto corte masivo de electricidad en distintos países.

Sin embargo, el Sistema de Alerta de Emergencia sirve para difundir avisos a través de medios de comunicación; no es un mecanismo para suspender el suministro eléctrico.

En México tampoco existe un anuncio oficial que vincule las actividades de FEMA y la FCC con un apagón nacional.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya había advertido sobre la circulación de información falsa relacionada con supuestos apagones masivos.

En una nota informativa del 3 de abril de 2026, la empresa alertó sobre páginas de internet que utilizaban su nombre para difundir este tipo de publicaciones.

¿Se quedarán sin funcionar los cajeros automáticos y el internet?

No hay información oficial que indique que el simulacro del 17 de noviembre vaya a provocar fallas generalizadas en cajeros automáticos, servicios bancarios, internet o comercios en México.

On Nov 17 at 2:20 PM ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System on TV and radio. This legally required, regularly scheduled test ensures critical, life-saving messages can reach Americans when it matters most during major emergencies. pic.twitter.com/pKnRX3N8AK — FEMA (@fema) November 9, 2026

La prueba anunciada por las autoridades estadounidenses se limita a verificar sus mecanismos de comunicación de emergencia, por lo tanto, no debe confundirse con una interrupción del servicio eléctrico ni con una alerta de contingencia para los hogares mexicanos.

Los Simpson y la teoría del apagón que circula en redes sociales

Los Simpson han sido considerados una referencia para supuestas predicciones en diversos capítulos y ahora que se anunció una interrupción en las señales de radio y televisión el próximo 17 de noviembre en Estados Unidos, en redes sociales se especula que es algo que ya había sido anticipado en el programa animado con diversas teorías a su alrededor.

El anuncio ha despertado una serie de rumores en redes sociales que especulan sobre un supuesto apagón general y que ahora ha sido relacionado con un capítulo de “Los Simpson”.

¿Qué dicen Los Simpson del “apagón mundial”?

El episodio en cuestión forma parte de la temporada 35 y se denomina “It’s a Blunderful Life”, que se estrenó el 19 de noviembre de 2023.

En realidad, el título del episodio es un juego de palabras basado en el nombre de la clásica película navideña “It’s a Wonderful Life”, que se puede traducir como “Qué bello es vivir”. De esta manera, el nombre del capítulo termina siendo una parodia.

En este relato, Lisa y la familia Simpson se encuentran en una comida de Acción de Gracias, 60 años en el futuro.

En el episodio, Lisa muestra su diario con la fecha 17 de noviembre, acompañado de la frase: “Se aproxima una tormenta”.

Estos dos datos se han relacionado con un posible “apagón general”, debido a que Lisa recuerda que en aquel momento ocurrió un apagón en Springfield.

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