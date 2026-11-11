Este domingo es el sorteo del Servicio Militar 2026: sedes, horarios y qué pasa si no vas

Esto debes saber del Servicio Militar Nacional. Foto: Cuartoscuro

El sorteo del Servicio Militar Nacional 2026 se realizará este domingo 15 de noviembre en distintos municipios de México, donde jóvenes de la Clase 2008 y remisos conocerán la modalidad en la que deberán cumplir con esta obligación constitucional.

Durante la jornada, las autoridades determinarán mediante un sorteo quiénes deberán realizar adiestramiento militar presencial y quiénes cumplirán su servicio a disponibilidad, sin asistir a las sesiones sabatinas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) establece que el sorteo se realiza durante noviembre. Sin embargo, las fechas, sedes y horarios dependen de cada Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento, por lo que no todos los jóvenes deben presentarse este domingo.

¿Dónde será el sorteo del Servicio Militar este 15 de noviembre?

Distintos gobiernos municipales anunciaron convocatorias para el domingo 15 de noviembre de 2026.

Entre las sedes y horarios difundidos se encuentran:

Aguascalientes, Aguascalientes: Palacio Municipal, 9:00 horas

Palacio Municipal, 9:00 horas Ciudad Juárez, Chihuahua: Estadio 20 de Noviembre, 9:00 horas

Estadio 20 de Noviembre, 9:00 horas Mexicali, Baja California: Gimnasio de Mexicali, sorteo a las 8:00 horas y recepción desde las 6:00

Gimnasio de Mexicali, sorteo a las 8:00 horas y recepción desde las 6:00 Tijuana, Baja California: Explanada del Monumento a la Madre, 7:00 horas

Explanada del Monumento a la Madre, 7:00 horas Ciudad Obregón, Sonora: Centro de Usos Múltiples, 7:30 horas

Centro de Usos Múltiples, 7:30 horas Los Mochis, Sinaloa: Auditorio Benito Juárez, 9:00 horas

Auditorio Benito Juárez, 9:00 horas Guamúchil, Sinaloa: Auditorio 27 de Febrero, 8:00 horas

Auditorio 27 de Febrero, 8:00 horas Ciudad Acuña, Coahuila: Patio central de la Presidencia Municipal, 10:00 horas

Patio central de la Presidencia Municipal, 10:00 horas Saltillo, Coahuila: Biblioparque Norte, cita a las 9:30 horas

Biblioparque Norte, cita a las 9:30 horas Coatzacoalcos, Veracruz: Gimnasio 20 de Noviembre, 8:00 horas

Las autoridades recomiendan consultar directamente la convocatoria municipal correspondiente, ya que algunas localidades programaron sus sorteos para otros domingos de noviembre.

¿Qué significan las bolas blanca, azul y negra del Servicio Militar?

El resultado del sorteo determina cómo deberán cumplir su Servicio Militar Nacional los jóvenes registrados.

Bola blanca : el conscripto queda encuadrado y debe realizar adiestramiento presencial en instalaciones del Ejército o Fuerza Aérea Mexicana

el conscripto queda encuadrado y debe realizar adiestramiento presencial en instalaciones del Ejército o Fuerza Aérea Mexicana Bola azul : corresponde al cumplimiento del servicio encuadrado en instalaciones de la Marina Armada de México

corresponde al cumplimiento del servicio encuadrado en instalaciones de la Marina Armada de México Bola negra: significa que el joven queda a disponibilidad, sin obligación de asistir al adiestramiento sabatino presencial

Quienes obtengan bola negra no quedan exentos del trámite. Deben cumplir con las etapas administrativas correspondientes para obtener su cartilla liberada.

¿Qué pasa si no asistes al sorteo del Servicio Militar?

No acudir al sorteo no significa quedar automáticamente exento del Servicio Militar Nacional.

De acuerdo con los lineamientos publicados por Defensa, los jóvenes que no asistan al sorteo son considerados bola blanca durante la etapa de reclutamiento.

Esto implica que deberán cumplir con el servicio bajo la modalidad encuadrada, conforme a las indicaciones de las autoridades militares.

Sin embargo, algunos municipios contemplan procedimientos específicos para quienes no puedan presentarse personalmente.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, informó que los conscriptos pueden enviar a un representante con la precartilla original para que reciba el sello correspondiente al resultado del sorteo.

Por ello, quienes tengan algún impedimento deberán consultar previamente las indicaciones de su Junta Municipal de Reclutamiento.

¿Qué documentos debes llevar al sorteo?

El documento principal para participar es la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional o precartilla, expedida durante el proceso de alistamiento.

Dependiendo de la convocatoria municipal, también pueden solicitar identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP) y otros documentos personales.

Los interesados deberán revisar los requisitos publicados por su municipio para evitar contratiempos.

¿Cuánto dura el Servicio Militar Nacional en 2026?

Defensa informó que, a partir de 2026, el adiestramiento del Servicio Militar Nacional contempla dos escalones de 13 sesiones sabatinas cada uno, con una duración aproximada de tres meses por escalón.

Las sesiones se desarrollan de 7:00 a 13:00 horas, en unidades militares habilitadas como centros de adiestramiento.

Este esquema sustituyó al modelo anterior de mayor duración y permite que los conscriptos encuadrados cumplan con su preparación en un periodo más corto.

También existe la modalidad de adiestramiento interno en compañías del Servicio Militar Nacional, bajo condiciones distintas a las sesiones sabatinas.

¿Qué sigue después del sorteo del Servicio Militar?

Una vez realizado el sorteo, los jóvenes deberán continuar con la etapa de reclutamiento y entregar su cartilla a las autoridades militares en las fechas correspondientes.

Defensa establece cinco fases para cumplir con el Servicio Militar Nacional:

Alistamiento: registro de jóvenes de la clase correspondiente y remisos Sorteo: asignación de la modalidad de cumplimiento Reclutamiento: recepción de cartillas y documentación Adiestramiento: capacitación militar de quienes resultaron encuadrados Liberación: entrega de la cartilla y hoja de liberación a quienes cumplieron satisfactoriamente

La fase de liberación se realiza durante diciembre del año correspondiente al cumplimiento del servicio.

Quienes participen en el sorteo de noviembre de 2026 deberán seguir las indicaciones de su Junta de Reclutamiento para conocer las fechas de las siguientes etapas y completar el procedimiento.

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