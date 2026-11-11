Cae sujeto que le prendió fuego a un gato en Playa del Carmen

Violencia contra gato provocó indignación. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo detuvo a Jesús “N”, señalado como la persona que quemó vivo a un gato, en Playa del Carmen. El caso se dio a conocer en días recientes, causando indignación entre la población y los usuarios de redes sociales.

Denuncian a sujeto que quemó vivo a un gato en Quintana Roo

A principios de esta semana, medios locales denunciaron a un hombre que agarró un gato que vivía por la zona de Villas del Sol, lo metió a una bolsa y posteriormente le prendió fuego.

En redes sociales se difundieron imágenes que muestran a Jesús “N” agarrando al “michi” en las escalares de una vivienda; en otra foto se observa al agresor en un patio, parado frente a un objeto incendiándose, presuntamente el gato.

La prensa menciona que vecinos de la zona, indignados por lo sucedido, acudieron al domicilio de Jesús “N” para exigir que saliera. Molestos al no recibir respuesta, rompieron los cristales de la casa y dañaron una motocicleta estacionada.

Un grupo de personas ingresó a la casa del presunto agresor, lo sacó a la calle y comenzó a lincharlo. Los reportes mencionan que las autoridades llegaron para rescatarlo y llevarlo detenido.

FGE detiene al agresor del gato

Sobre lo ocurrido en Playa del Carmen, la FGE de Quintana Roo emitió un comunicado para informar que Jesús “N” ya fue detenido por su probable participación en delitos contra el ambiente y la fauna.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los sucedido, mientras que el detenido quedó a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación jurídica.

También confirmaron que encontraron el cuerpo sin vida del gato, con evidentes signos de haber sido calcinado.

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