Elecciones en España 2026: ¿cuándo son, qué se elige y por qué Pedro Sánchez adelantó la votación?

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal. Fotos: AFP

España se prepara para unas elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre de 2026, en las que se renovará la representación parlamentaria que determinará quién podrá formar el siguiente Gobierno.

El presidente Pedro Sánchez decidió adelantar los comicios, originalmente previstos para 2027, en medio de una crisis de vivienda, protestas sociales y un creciente desgaste político.

La votación llega en un momento de tensión. Este miércoles 11 de noviembre, miles de personas participaron en una huelga general contra el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, que provocó cortes de carreteras, afectaciones al transporte y cancelaciones de vuelos.

Mientras Sánchez busca mantenerse en el poder, el conservador Alberto Núñez Feijóo encabeza las encuestas y el dirigente de extrema derecha Santiago Abascal aspira a que su partido, Vox, sea decisivo para formar Gobierno.

¿Cuándo son las elecciones en España en 2026?

Las elecciones generales anticipadas se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026.

Originalmente, los comicios estaban previstos para mediados de 2027, pero Pedro Sánchez decidió adelantarlos después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas de su Gobierno para enfrentar la crisis de vivienda.

Sánchez, quien gobierna España desde 2018, busca obtener un nuevo mandato que le permita impulsar sus propuestas y mantener una mayoría parlamentaria.

¿Qué se elige en las elecciones de España?

Los españoles acudirán a las urnas para renovar la representación parlamentaria nacional, de la que dependerá la formación del próximo Gobierno.

A diferencia de los sistemas presidenciales, en España los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno mediante una votación presidencial.

El resultado electoral determinará qué partidos tendrán la fuerza necesaria para impulsar la formación de un Ejecutivo y cuáles necesitarán negociar acuerdos con otras fuerzas políticas.

Este punto será decisivo porque, según los sondeos citados por AFP, ninguno de los principales partidos tiene garantizada una mayoría absoluta.

¿Quiénes son los principales protagonistas de las elecciones?

Tres dirigentes concentran la atención de la contienda electoral española.

Pedro Sánchez — Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

El actual presidente del Gobierno, de 54 años, busca mantenerse en el poder después de ocho años al frente del Ejecutivo.

Su campaña enfrenta dificultades por los escándalos de corrupción que afectan a personas de su entorno y por la crisis de vivienda. Sánchez apuesta por movilizar al electorado de izquierda y defender los resultados económicos de su administración.

Alberto Núñez Feijóo — Partido Popular (PP)

El dirigente conservador, de 65 años, llega a la elección con ventaja en los sondeos.

En 2023, su partido ganó las elecciones generales, pero no logró reunir los apoyos necesarios para gobernar.

Ahora busca llegar a la presidencia del Gobierno, aunque podría necesitar acuerdos con Vox si no obtiene una mayoría suficiente.

Santiago Abascal — Vox

El líder de Vox, de 50 años, encabeza una formación de extrema derecha que, según las encuestas citadas por AFP, registra un crecimiento electoral.

Su partido podría convertirse en una pieza decisiva para la formación de un Gobierno encabezado por el PP.

Abascal ha centrado parte de su discurso en la inmigración y en sus críticas tanto al Ejecutivo socialista como al Partido Popular.

¿Por qué Pedro Sánchez adelantó las elecciones?

La decisión se produjo después de que el Congreso rechazara medidas destinadas a enfrentar la crisis de vivienda, uno de los principales problemas sociales de España.

El detonante de una ola de movilizaciones fue el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en un apartamento de Madrid y que falleció días después de ser expulsada.

El caso provocó protestas y una acampada que se prolongó durante cinco semanas en la Puerta del Sol de Madrid.

A la inconformidad por el costo de los alquileres se sumaron los problemas relacionados con el poder adquisitivo y los salarios.

Sánchez decidió buscar un nuevo mandato para intentar sacar adelante sus propuestas de vivienda, pero la apuesta también lo expone a perder el Gobierno.

Huelga general sacude España antes de las elecciones

A 18 días de la votación, España vivió este miércoles 11 de noviembre su primera huelga general desde 2012, convocada contra el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo.

Las movilizaciones provocaron afectaciones en distintas regiones del país.

Entre las principales consecuencias reportadas por AFP se encuentran:

24% de los servicios de trenes de alta velocidad suprimidos , según Renfe.

, según Renfe. Alrededor de 10% de los servicios de Cercanías y Media Distancia afectados.

afectados. 85 vuelos cancelados de los 734 programados en el aeropuerto de Barcelona.

de los 734 programados en el aeropuerto de Barcelona. Circulación del metro de Barcelona reducida al 25% durante las primeras horas .

. Cortes de carreteras y concentraciones en Madrid, Barcelona y otras ciudades.

Los sindicatos calificaron el seguimiento de la huelga como importante en algunos sectores y regiones, mientras que la principal organización patronal española consideró que había sido bajo en la mayoría de las actividades.

Las protestas colocan la vivienda y el costo de vida en el centro de la campaña electoral.

¿Quién va ganando las encuestas en España?

De acuerdo con los sondeos citados por AFP, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo encabeza las preferencias electorales, por delante del Partido Socialista de Pedro Sánchez.

Sin embargo, las encuestas no le garantizan una mayoría absoluta, por lo que podría necesitar el respaldo de Vox.

Para Sánchez, el panorama también es complicado: tendría que reunir apoyos de otras fuerzas de izquierda, que llegan a los comicios divididas y debilitadas.

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