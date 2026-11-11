Noticias de hoy 11 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
Entérate de las principales noticias nacionales e internacionales de este miércoles.
Detienen en Baja California a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, vinculado a una facción del Cártel de Sinaloa. Se le acusa de tráfico de personas, secuestro y lavado de dinero.
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, por más de 10 billones de pesos. El dictamen mantuvo los aumentos para educación, salud, seguridad y recortes a Energía e INE.
Consejeros del INE afirmaron que a pesar del recorte presupuestal de 6 mil millones de pesos, las elecciones del 2027 están aseguradas.
Mas de 300 escuelas en Italia fueron evacuadas tras recibir una serie de amenazas de bomba que resultaron ser falsas. El incidente se suma a la alerta en vuelos de distintos países de Europa.
El Festival Coachella reveló el cartel de su próxima edición, encabezado por Dua Lipa, Madonna, Tame Impala y Daddy Yankee.
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