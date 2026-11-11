Noticias de hoy 11 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

| 12:34 | Luis Hernández | Uno TV

Entérate de las principales noticias nacionales e internacionales de este miércoles.

Cae “Beto Leyva”

Detienen en Baja California a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, vinculado a una facción del Cártel de Sinaloa. Se le acusa de tráfico de personas, secuestro y lavado de dinero.

Presupuesto 2027

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, por más de 10 billones de pesos. El dictamen mantuvo los aumentos para educación, salud, seguridad y recortes a Energía e INE.

Elecciones 2027

Consejeros del INE afirmaron que a pesar del recorte presupuestal de 6 mil millones de pesos, las elecciones del 2027 están aseguradas.

Alerta en Italia

Mas de 300 escuelas en Italia fueron evacuadas tras recibir una serie de amenazas de bomba que resultaron ser falsas. El incidente se suma a la alerta en vuelos de distintos países de Europa.

Coachella 2027

El Festival Coachella reveló el cartel de su próxima edición, encabezado por Dua Lipa, Madonna, Tame Impala y Daddy Yankee.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Noticias de hoy 10 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 10 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 10 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 10 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Noticias de hoy 9 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Todo en Uno TV

Noticias de hoy 9 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoyVideo