“Por supuesto que la gobernadora Maru Campos sabía”: David Saucedo, experto en seguridad, sobre la CIA en Chihuahua

David Saucedo dice que Maru Campos sabía de la CIA en Chihuahua. Foto: Cuartoscuro

Para David Saucedo, experto en seguridad, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tenía conocimiento de las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el estado.

Experto asegura que Maru Campos sabía de las operaciones de la CIA en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tenía conocimiento de las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en coordinación con la Fiscalía estatal, aseguró David Saucedo, experto en seguridad y analista político, al referirse a las revelaciones periodísticas sobre la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

“Por supuesto que la gobernadora Maru Campos sabía que había operaciones de agencias de seguridad, en este caso de la CIA, colaborando con agencias de Procuración de Justicia, en este caso la Fiscalía del Estado de Chihuahua”, afirmó durante una entrevista en A las Nueve en Uno.

Saucedo consideró que tanto el Gobierno federal como el de Chihuahua permitieron esquemas de colaboración que habrían rebasado los tratados de seguridad entre México y Estados Unidos, al involucrar agentes extranjeros armados en operaciones de captura, detenciones y decomisos.

¿Cómo colaboró la CIA con la Fiscalía de Chihuahua?

El especialista explicó que Guillermo Suárez, uno de los personajes clave para la colaboración con Estados Unidos, habría aceptado trabajar con las agencias estadounidenses después de que le retiraran la visa por investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con grupos criminales.

Según Saucedo, esta colaboración también habría sido notificada a la gobernadora y a los superiores del entonces fiscal.

“Los norteamericanos lo investigan y descubren que en efecto hay vínculos con las mafias locales y grupos de macrocriminalidad que operan en Chihuahua. Le retiran la visa. Él, para diluir estas investigaciones, frenarlas en Estados Unidos, decide colaborar con las agencias de seguridad norteamericanas“, explicó.

David Saucedo acusa violaciones a los acuerdos de seguridad entre México y Estados Unidos

Saucedo señaló que las operaciones encubiertas de agencias estadounidenses en México no son recientes. Como ejemplo, mencionó la participación de agentes de la DEA en investigaciones relacionadas con la captura de Joaquín “Chapo” Guzmán.

También hizo referencia a la captura de Ismael “Mayo” Zambada y la intervención de agentes del FBI en la planeación de la operación.

El experto sostuvo que estas colaboraciones incluyen geolocalización de objetivos prioritarios, desmantelamiento de laboratorios y decomisos, algunas veces con participación de corporaciones mexicanas.

¿Qué pasará con Maru Campos?

Finalmente, Saucedo consideró que el conflicto entre el Gobierno federal y el de Chihuahua podría estar cerca de resolverse políticamente.

A su juicio, no habría mayores consecuencias para Maru Campos, salvo que aparezcan nuevas revelaciones que modifiquen el escenario.

“Me parece que va a haber mucho ruido mediático y no va a haber consecuencias más allá de lo que ya vemos”, concluyó David Saucedo.

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