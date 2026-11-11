Daddy Yankee es el primer representante del reguetón y la música urbana latina en recibir el nombramiento de Persona del Año

addy Yankee es uno de los nombres centrales de los Latin Grammy 2026. Foto: AFP

La Academia Latina de la Grabación eligió a Daddy Yankee como Persona del Año de los Latin Grammy 2026 por su trayectoria de casi 30 años, su influencia en el reguetón y su labor humanitaria.

Daddy Yankee recibirá el reconocimiento de Persona del Año 2026 de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación destacó su carrera de casi tres décadas, su papel en la expansión internacional del reguetón y su trabajo social en Puerto Rico.

El puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, será homenajeado este miércoles 11 de noviembre en una gala privada de Las Vegas. La ceremonia forma parte de la Semana Latin Grammy 2026 y precede a la entrega de los premios del jueves 12 de noviembre.

¿Por qué la Academia Latina eligió a Daddy Yankee?

El reconocimiento también responde a su influencia como cantante, compositor y artista. Su sencillo “Gasolina”, publicado en 2004 dentro del álbum Barrio Fino, ayudó a llevar el reguetón a mercados internacionales y consolidó su presencia en la industria musical.

La Academia igualmente destacó que Daddy Yankee abrió caminos para una generación de creadores y que su visión, disciplina y liderazgo contribuyeron al crecimiento de la música latina.

Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, afirmó que el artista sigue siendo relevante en la industria actual.

¿Qué significa Persona del Año en los Latin Grammy?

El reconocimiento de Persona del Año no es un premio por una sola canción o un álbum. La Academia Latina de la Grabación lo entrega a músicos por sus logros artísticos en la industria de la música latina y por su trabajo humanitario.

En el caso de Daddy Yankee, la organización también consideró su labor social. La Academia destacó los programas educativos y sociales que impulsa a través de su fundación en Puerto Rico, dirigidos a comunidades vulnerables.

El artista agradeció el reconocimiento y dijo que representa más que una carrera exitosa. Para él, el homenaje reconoce años de disciplina, esfuerzo, fe y compromiso con la cultura.

El impacto de Daddy Yankee en el reguetón

Daddy Yankee es uno de los nombres centrales del reguetón moderno. Su carrera ayudó a que el género pasara de ser una expresión urbana con una audiencia limitada a ocupar un lugar relevante en la música global.

Barrio Fino, publicado en 2004, fue un punto de inflexión en su trayectoria. El álbum encabezó la lista Top Latin Albums de Billboard durante 24 semanas consecutivas y vendió más de 8 millones de copias, según la Academia Latina de la Grabación.

“Gasolina” se convirtió en uno de los temas más reconocibles del reguetón y en una de las canciones que impulsaron la popularidad internacional del género. Su impacto también abrió espacio para que otros artistas urbanos llegaran a públicos más amplios.

Daddy Yankee también actuará en los Latin Grammy 2026 y su presentación se suma a la de artistas como Anitta, Juanes, Rosalía, Kany García, Mon Laferte y Carín León.

¿Qué esperar del homenaje?

La gala de Persona del Año será un concierto tributo con versiones de canciones conocidas de Daddy Yankee interpretadas por artistas internacionales y amigos cercanos. El evento se realizará el miércoles 11 de noviembre en Las Vegas, como parte de la Semana Latin Grammy.

El reconocimiento lo convierte en el primer representante del reguetón en recibir esta distinción de la Academia Latina de la Grabación. Para el artista, el homenaje también representa un reconocimiento a Puerto Rico, a los latinos y a la generación que apoyó la música urbana cuando aún no tenía la aceptación que tiene hoy.

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