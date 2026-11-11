Convocan a marcha contra presunta injerencia de Morena en el INE: será el 6 de diciembre en CDMX

Marcha de la Marea Rosa en 2024. Foto: Cuartoscuro

Organizaciones de oposición convocaron a una marcha para el próximo 6 de diciembre en la Ciudad de México (CDMX) en contra de la presunta injerencia de Morena dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), tras destaparse la supuesta corrupción de Guadalupe Taddei.

Bajo el hashtag #Mareamexicana, organizaciones civiles identificadas con la derecha convocaron a una movilización donde invitaron a los participantes a portar una bandera y ponerse la playera de la selección mexicana.

La convocatoria establece que la marcha será el domingo 6 de diciembre, a las 10:00 horas. Será del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, en la capital del país.

La “Marea Mexicana” señaló que esta marcha será para “sacar” a Morena del INE, buscando que el instituto tenga un carácter ciudadano, autónomo y plural.

“Hoy, Morena tiene las manos metidas en el INE. Nuevamente quieren destruirlo. Planean dejarlo sin presupuesto para el siguiente año. Porque Morena no quiere una elección legítima, ellos quieren robarse todo, incluido tu voto”, dice la convocatoria.

De igual forma, se hizo un llamado a que más organizaciones se sumen a marchar por el INE en sus respectivas ciudades el 6 de diciembre.

🚨 ¡LLEGÓ LA HORA!



¿Autonomía, pluralidad y transparencia en el INE?



La #MareaMexicana plantea estas exigencias y anuncia una movilización para el 6 de diciembre.



¿QUÉ LE EXIGIRÍAS TÚ AL INE?



👇 Te leemos.#INECiudadano #INECiudadanoYA #PrimeroLasFamilias #NoMásPoderAlPoder… https://t.co/kBtz2sb7e1 pic.twitter.com/S8wcZJXReG — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) November 11, 2026

¿Por qué habrá marcha en CDMX?

La convocatoria muestra a 49 organizaciones convocantes, la mayoría identificadas con una política y corriente de derecha, como Marea Rosa, Unidos y Sí por México.

Algunos de los representantes de dichas organizaciones civiles ahora forman parte del SOMOS. El partido político de imagen rosa que en junio obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

En sus conferencias mañaneras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que algunos simpatizantes de Somos tienen relación con Juan Carlos Padilla Aguilar, priísta que ingresó a la vida política a los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas, quienes lideraron la presunta red de empresas fantasma durante 27 años.

Por ello, la mandataria ha resaltado que la presunta corrupción en el INE en la paquetería electoral ocurrió durante la gestión de Lorenzo Córdova como consejero presidente, quien está en SOMOS.

Asimismo, ha destacado que Guadalupe Taddei, elegida mediante tómbola por el Congreso de la Unión, proviene de ese “viejo” aparato que durante décadas administró el organismo electoral.

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