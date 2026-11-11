Día del Soltero: 7 escapadas cerca de CDMX para escapar, descansar y disfrutar

7 destinos cerca de CDMX. Fotos: Alejandro Villa/Uno TV

Lo mejor del Día del Soltero es que no dependes de nadie para ponerte de acuerdo, pon atención a estos destinos cerca de CDMX que te presentamos para festejarlo. Ahora, sólo haz las maletas para salir de la rutina y disfrutar de una experiencia contigo mismo.

Te damos opciones cerca de la CDMX para que te relajas, camines, medites o busques una dosis de adrenalina.

Temazcal en Aldea Tonantzin

Si lo que buscas es desconectarte del ritmo de la ciudad, una opción es participar en una experiencia de temazcal en Aldea Tonantzin, al sur de la capital.

La plataforma Civitatis publica una actividad de aproximadamente cinco horas que incluye transporte desde la colonia Condesa, guía, ceremonia de temazcal, té herbal y cacao. Es una alternativa para conocer esta práctica tradicional y dedicar unas horas al descanso y la introspección.

Desierto de los Leones: caminata entre árboles y silencio

No necesitas salir de la Ciudad de México para encontrar un espacio de naturaleza. El Parque Nacional Desierto de los Leones es una alternativa para caminar entre bosques, disfrutar del paisaje y visitar el antiguo convento.

Puedes organizar una visita a tu ritmo, dedicar tiempo a la fotografía o simplemente hacer una pausa lejos del ruido urbano.

Tepoztlán: temazcal y meditación al atardecer

A unos 74 kilómetros de la Ciudad de México, Tepoztlán, Morelos, es una alternativa para quienes buscan combinar turismo, bienestar y cultura.

Entre sus experiencias se encuentran los baños de temazcal, masajes holísticos y actividades de relajación. También puedes recorrer el centro, visitar el Exconvento de la Natividad y reservar un momento para meditar al atardecer frente al paisaje montañoso.

Mineral del Chico: senderismo y aventura en Hidalgo

Mineral del Chico ofrece paisajes de montaña y actividades al aire libre.

Este Pueblo Mágico de Hidalgo cuenta con atractivos como el Parque Nacional El Chico, Peña del Cuervo, Las Ventanas y la presa El Cedral. Entre las actividades que se pueden realizar están el senderismo, ciclismo de montaña, tirolesa y vía ferrata.

Es una alternativa para dedicarle más de un día a la naturaleza y cambiar el ritmo de la ciudad por una experiencia de aventura.

El Oro, Estado de México

Este Pueblo Mágico, declarado en 2011, es un destino minero lleno de historia y rodeado de bosques. Acá podrás apreciar su Antigua Estación de Tren y las presas Brockman y Victoria. Su atractivo natural es la presa Brockman, rodeada de pinos, ideal para acampar, remar o pescar. Se halla a poco más de 2 horas de la CDMX.

Xochimilco, paseos en kayak o temazcal

Además del clásico recorrido en trajinera por los canales de Xochimilco que de por sí son relajantes para disfrutar de la naturaleza en un área patrimonio cultural de la humanidad, podrás hacer paseos en kayak gozando de la tranquilidad de un área natural protegida y apreciando especies protegidas. Para el paseo en kayak no necesitas una experiencia previa y podrás hacerlo al amanecer o disfrutar de un atardecer. Ideal para estar en paz contigo mismo.

Valle de Bravo: Un vuelo en parapente

Si crees que por estar soltero no podrás sentir mariposas en el estómago este paseo en parapente te demostrará lo contrario. Si vas al Pueblo Mágico de Valle de Bravo, Estado de México, las montañas y el lago de Avándaro ofrecen un escenario espectacular para descubrir el paisaje desde las alturas. Los vuelos en parapente suelen realizarse acompañados de un piloto especializado, así que no necesitas experiencia previa, solo animarte a dar el primer paso. Puedes reservar en la plataforma Civitatis.

¿Por qué se celebra el Día del Soltero el 11 de noviembre?

El Día del Soltero tiene su origen en China, donde comenzó a celebrarse en la década de 1990 entre estudiantes universitarios. La fecha fue elegida por su simbolismo: el 11/11 reúne cuatro números uno, que representan a personas sin pareja. Con el tiempo, la celebración se extendió a otros países como una fecha para reconocer la independencia, el amor propio y la libertad de disfrutar la vida sin importar el estado sentimental.

Ahora ya no tendrás que batallar con alguien para elegir cualquiera de estos 7 destinos y lo mejor es que podrás hacerlo en cualquier momento no sólo en el Día del Soltero.

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