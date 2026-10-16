Se derrumba estructura de vecindad en la colonia Morelos, CDMX

Foto: SGIRPC

Una estructura de una vecindad ubicada en la calle Mecánicos, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, colapsó este viernes 16 de octubre. El incidente dejó una persona lesionada, quien recibió atención médica y fue trasladada a un hospital.

Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender el derrumbe parcial del inmueble y realizar las labores de revisión correspondientes.

Atendemos un derrumbe en la Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza. #AlMomento, informo que en el lugar, una estructura de un domicilio deshabitado colapsó. Derivado del incidente, una persona resultó lesionada siendo atendida por personal médico en el lugar.… pic.twitter.com/OJS5IdMFRX — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 16, 2026

Autoridades mencionan que el inmueble no se encontraba habitado

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que la estructura afectada pertenecía a un domicilio deshabitado.

De acuerdo con las autoridades, el cuarto donde ocurrió el colapso se encontraba totalmente desocupado. Como medida preventiva, se realizó una evaluación de 20 personas que habitan en el inmueble.

Equipos de emergencias atienden el colapso parcial de un inmueble ubicado en calle Mecánicos, col. Morelos, @A_VCarranza. Una persona resultó afectada, misma que fue trasladada al hospital para su atención médica.#TrabajandoJuntos#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/QOBTCsAyUA — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 16, 2026

La titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, se trasladó al lugar para coordinar los trabajos de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades mantienen las labores de atención y evaluación para determinar las condiciones del inmueble y prevenir riesgos para las personas que viven en la zona.

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