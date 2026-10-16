Se derrumba estructura de vecindad en la colonia Morelos, CDMX
Equipos de emergencia atendieron el derrumbe en la calle Mecánicos y trasladaron a la persona lesionada a un hospital para recibir atención médica.
Una estructura de una vecindad ubicada en la calle Mecánicos, en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, colapsó este viernes 16 de octubre. El incidente dejó una persona lesionada, quien recibió atención médica y fue trasladada a un hospital.
Equipos de emergencia acudieron al lugar para atender el derrumbe parcial del inmueble y realizar las labores de revisión correspondientes.
Autoridades mencionan que el inmueble no se encontraba habitado
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que la estructura afectada pertenecía a un domicilio deshabitado.
De acuerdo con las autoridades, el cuarto donde ocurrió el colapso se encontraba totalmente desocupado. Como medida preventiva, se realizó una evaluación de 20 personas que habitan en el inmueble.
La titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, se trasladó al lugar para coordinar los trabajos de los cuerpos de emergencia.
Las autoridades mantienen las labores de atención y evaluación para determinar las condiciones del inmueble y prevenir riesgos para las personas que viven en la zona.
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