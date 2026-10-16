El “impuesto ICE” podría encarecer alimentos, vivienda y servicios en Estados Unidos

Impuesto de Estados Unidos. Foto: Envato.

Ir al supermercado, pagar una reparación en casa o salir a comer puede parecer ajeno a las políticas migratorias. Sin embargo, el temor a las redadas de ICE podría tener consecuencias económicas que llegan hasta esos gastos cotidianos. En Estados Unidos, un fenómeno bautizado como el “impuesto ICE” pone el foco en cómo las deportaciones, la pérdida de trabajadores y la caída del consumo pueden afectar a familias enteras, incluidos ciudadanos estadounidenses.

¿Qué es el “impuesto ICE” y por qué podría subir los precios?

El llamado “impuesto ICE” no es un gravamen oficial ni una tarifa que el Gobierno cobre a los consumidores. Es un término impulsado por la organización de defensa de los inmigrantes America’s Voice para describir los posibles costos económicos de las redadas y las deportaciones masivas.

En su informe End the ICE Tax, publicado en agosto de 2026, la organización sostiene que la política migratoria puede repercutir en tres áreas: el precio de productos y servicios, la disponibilidad de trabajadores y la supervivencia de pequeños negocios.

La explicación tiene dos caras. Cuando una empresa pierde empleados de forma repentina, puede tener dificultades para mantener su producción o sus servicios. Y cuando las personas sienten miedo de salir, comprar o acudir a trabajar, los negocios también pierden clientes.

Esto no significa que cada redada provoque automáticamente un aumento de precios. Pero sí plantea una pregunta económica relevante: ¿qué ocurre cuando una comunidad pierde trabajadores y consumidores al mismo tiempo?

¿Cómo pueden las redadas de ICE encarecer alimentos y servicios?

Los sectores que dependen de una gran cantidad de trabajadores inmigrantes pueden resentir especialmente la falta de personal. La agricultura, la construcción, la hostelería y algunos servicios de cuidado necesitan mano de obra para mantener sus operaciones.

Según un reporte de America’s Voice citado por N+ Univision, algunos productos y servicios registraron aumentos importantes durante el periodo analizado. Entre los ejemplos figuran la lechuga, con un incremento de 32.1%, y los servicios de jardinería, con un alza de 10.8%.

Estas cifras requieren contexto: no demuestran que las redadas sean la única causa de esos aumentos. Los precios también dependen del transporte, el clima, los costos de producción y otros factores.

Aun así, si un empleador no consigue suficientes trabajadores, puede reducir su actividad, retrasar pedidos o trasladar parte de sus costos al consumidor. En determinados sectores, ese mecanismo puede contribuir a encarecer los productos y servicios.

¿El miedo a ICE también puede provocar pérdidas de empleo?

Sí, y el impacto podría ir más allá de las personas detenidas.

Un análisis del centro de investigación Brookings, publicado en mayo de 2026, estimó que el aumento de las operaciones migratorias durante 2025 estuvo asociado con una pérdida de aproximadamente 668 mil empleos en las ciudades más afectadas. Los autores advirtieron que las consecuencias alcanzaron tanto a trabajadores inmigrantes como a personas nacidas en Estados Unidos.

El estudio encontró efectos especialmente fuertes en la construcción y los servicios de alojamiento y alimentación. También observó retrocesos en otras actividades donde la caída de clientes puede perjudicar a los negocios, aunque estos no dependan directamente de trabajadores inmigrantes.

La explicación es menos sencilla que pensar que cada trabajador detenido deja un puesto libre para otra persona. Una empresa que pierde personal puede reducir sus horarios, cancelar proyectos o contratar menos gente. Si además los clientes dejan de acudir por temor a los operativos, el negocio recibe un segundo golpe.

¿Cómo afecta el “impuesto ICE” a los pequeños negocios y la vivienda?

El efecto puede sentirse en una taquería de barrio, una empresa de jardinería o una obra de construcción. Si disminuye la clientela o faltan trabajadores, los ingresos pueden caer y los proyectos pueden demorarse.

Un estudio analizado por Knowledge at Wharton, de la Universidad de Pensilvania, estimó que las operaciones migratorias en áreas metropolitanas redujeron el gasto de los consumidores en aproximadamente 6.2% y las visitas a establecimientos en 2.7% durante el periodo estudiado. La investigación también señaló pérdidas potenciales de miles de millones de dólares en consumo.

La vivienda es otro punto sensible. America’s Voice advierte que las regiones más dependientes de trabajadores inmigrantes en la construcción han registrado dificultades laborales y retrocesos en permisos para nuevas viviendas. Si construir tarda más o cuesta más, el precio final puede verse presionado.

Eso no permite atribuir toda subida de la vivienda a ICE. Las tasas hipotecarias, el precio del suelo, los materiales y la escasez de casas también influyen. Pero la falta de trabajadores puede añadir otro obstáculo a un mercado que ya resulta difícil para muchas familias.

¿Quiénes terminan pagando el costo económico de las redadas?

El impacto potencial no se limita a los inmigrantes indocumentados. Los ciudadanos estadounidenses también pueden verse afectados si trabajan en negocios que pierden clientes, si una empresa reduce su plantilla o si determinados servicios se encarecen.

En su cobertura del tema, Prensa Libre destacó que la disminución de la mano de obra puede afectar a la construcción y a otros sectores esenciales. N+ Univision, por su parte, documentó casos de pequeños negocios que sufrieron pérdidas después de operativos migratorios.

Conviene mantener una distinción: el “impuesto ICE” es una etiqueta política y económica, no un cargo uniforme que pueda aparecer en una factura. Sus efectos dependen de la ciudad, el sector y la intensidad de las operaciones.

Para las familias, la pregunta más útil no es cuánto deben pagar por ese supuesto impuesto, sino cómo podrían repercutir estos cambios en sus gastos. Si disminuye la competencia entre proveedores, se retrasan proyectos o cierran negocios locales, las consecuencias pueden sentirse mucho después de que termine un operativo.

El debate sobre inmigración suele centrarse en detenciones, fronteras y deportaciones. La dimensión económica obliga a mirar también las cajas registradoras, los puestos de trabajo y las viviendas que no llegan a construirse. Ahí es donde el temor deja de ser solo una preocupación migratoria y puede convertirse en un problema para toda la comunidad.

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