“Viernes Garnachero”: tacos de costilla BBQ y tortas bien servidas en este corredor gastronómico de CDMX

En el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra hay una opción para quienes buscan comida callejera, porciones generosas y precios accesibles. Esta vez, en “Viernes Garnachero“, nos lanzamos a conocer el corredor gastronómico de la zona y encontramos las Costillas BBQ San Miguelito.

El viernes 16 de octubre, nos fuimos a recorrer este corredor, ubicado casi en la esquina con Moliere, donde hay opciones para distintos antojos: burritos, hamburguesas, flautas, enchiladas y chilaquiles, entre otros platillos.

Entre los puestos que encontramos está Costillas BBQ San Miguelito, atendido por Antonio Marcelo, quien lleva cuatro meses en esta ubicación y ofrece una variedad de tacos y tortas para quienes buscan algo rico y llenador.

Costillas BBQ San Miguelito: ¿qué puedes comer?

Foto: Uno TV

Como su nombre lo indica, la especialidad de la casa son los tacos de costilla BBQ, una opción para quienes disfrutan de la carne con salsa barbecue. Pero el menú no termina ahí: también preparan tacos de arrachera, milanesa empanizada, obispo y queso de puerco.

Si prefieres algo más llenador, puedes pedir estos ingredientes en torta. Además, los platillos se acompañan con papas y ensalada.

¿Cuánto cuestan los tacos y las tortas?

Si andas buscando comida sin gastar demasiado, estos son los precios que encontramos en Costillas BBQ San Miguelito:

Tacos: 35 pesos cada uno.

35 pesos cada uno. Tortas: 50 pesos cada una.

Así que ya sea que se te antoje una costilla BBQ o prefieras probar otra de las opciones del menú, puedes elegir entre tacos y tortas.

¿Dónde están las Costillas BBQ San Miguelito?

El puesto se encuentra sobre el Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, frente a las instalaciones de Bayer y General Motors, en el corredor gastronómico de la zona.

Su horario de servicio es de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Si tienes poco tiempo para comer, puedes adelantar tu pedido al teléfono 713 180 03 29 y pasar directamente a recogerlo.

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