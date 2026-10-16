Florida quita Medicaid a inmigrantes que sí califican: cómo apelar

Abogados mencionan que las cartas recibidas no dan información clara. Foto: Envato

Un grupo de abogados acusó al Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) de negar o cancelar Medicaid a inmigrantes que, según ellos, siguen teniendo derecho a la cobertura tras el recorte federal que entró en vigor el 1 de octubre. Las familias afectadas, declararon, han recibido cartas que no dicen qué estatus migratorio tiene registrado, el estado, ni cuál les permitiría conservar el seguro médico, de acuerdo con un reportaje de The Florida Trib.

El problema surge de el cambio en Medicaid que dejó fuera a miles de inmigrantes con estatus legal en todo el país, entre ellos refugiados y asilados. La ley federal sí protegió a varios grupos, como los residentes permanentes y los entrantes cubanos y haitianos, y en Florida los menores de edad con residencia legal tampoco deberían perder la cobertura.

Las denuncias apuntan a personas que están dentro de esos grupos protegidos o que creen estarlo y aun así recibieron una negativa. El DCF no respondió a las preguntas de The Florida Trib, pero quien recibe una de esas cartas tiene derecho a pedir una audiencia, con un plazo que corre desde la fecha del aviso.

¿Quiénes siguen teniendo derecho a Medicaid en Florida tras el cambio federal?

El recorte nace de la ley federal conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio de 2025, que limita el dinero federal para Medicaid de los no ciudadanos desde el 1 de octubre de 2026. Según la página oficial del DCF sobre avisos de Medicaid, en Florida pueden seguir recibiendo la cobertura estos grupos:

Ciudadanos y nacionales de EE. UU

Residentes permanentes legales, es decir, quienes tienen Green Card

Entrantes cubanos y haitianos

Migrantes de las Islas Marshall, Micronesia y Palaos que viven en el país bajo los acuerdos de libre asociación con EE. UU

Niños de 18 años o menos con residencia legal en Florida

En cambio, refugiados, asilados y personas con permiso humanitario (parole) que no estén en esos grupos dejaron de ser elegibles el 1 de octubre. La guía federal de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) agrega dos matices. Algunos residentes permanentes deben esperar cinco años desde que obtuvieron su Green Card para recibir Medicaid completo, aunque los entrantes cubanos y haitianos no tienen esa espera. Además, quienes pierden la cobertura completa pueden seguir recibiendo Medicaid de emergencia.

La protección de los niños existe porque Florida adoptó en 2016 una opción federal que le permite cubrir a menores con residencia legal. Por eso, Lynn Hearn, directora legal del Florida Health Justice Project, una organización de abogados que representa a familias afectadas, dijo a The Florida Trib que ningún niño “debería estar perdiendo cobertura con este cambio”. Aparte de esa protección, los hijos nacidos en EE. UU. pueden seguir calificando para Medicaid o CHIP aunque sus padres pierdan la cobertura, porque cuenta su ciudadanía y no el estatus de la familia.

¿Qué errores denuncian los abogados en las cartas del DCF?

Hearn aseguró que ninguna de las cartas de cancelación que ha revisado dice qué estatus migratorio tiene registrado el estado, y que algunas familias ni siquiera reciben aviso. “Definitivamente no hay suficiente información en este aviso para que el beneficiario sepa si la decisión es correcta o no”, dijo al medio. También afirmó que la agencia “rutinariamente” no mantiene la cobertura mientras se resuelven algunas apelaciones, como lo exige la ley.

New @TheFloridaTrib | Trump's "One Big Beautiful Bill Act" layered new criteria onto Medicaid eligibility for immigrants. In Florida, enforcing those rules falls to a beleaguered and hollowed out state agency that is pulling eligible people into a bureaucratic vortex. pic.twitter.com/jQ73UcKolX — Nate Monroe (@NateM_Tributary) October 15, 2026

Uno de los casos que documentó The Florida Trib es el de Khem Raj Poudel, un hombre de 74 años del condado de Marion que recibió asilo en 2019 y que, después de tramitar la Green Card tras recibir asilo, se convirtió en residente permanente. El DCF le negó Medicaid el 17 de agosto por no cumplir el requisito de ciudadanía, volvió a negárselo el 27 de agosto por sus ingresos o cambios en su hogar, y en una tercera carta, del 28 de septiembre, citó ambos motivos. Otra joven de origen brasileño, que vive en Boca Raton, perdió la cobertura un día después de cumplir 19 años, y su familia asegura que no recibió ningún aviso.

¿Existen tratos distintos según la nacionalidad?

Jared Nordlund, director de políticas de UnidosUS en Florida, habló de un sistema que trata distinto a personas en situaciones casi iguales, porque los cubanos y haitianos conservan la cobertura mientras que los venezolanos, nicaragüenses o afganos con asilo no.

Él sospechó que esa diferencia confunde al personal del DCF, que podría estar clasificando mal a las personas, y advirtió que “no existe una sola base de datos que tenga toda esta información correcta”. Las quejas tienen un antecedente, ya que en enero de 2026 una jueza federal concluyó que las cartas con las que el DCF cancelaba el Medicaid para familias por razones de ingresos violaban el debido proceso, según el National Health Law Program, organización que llevó el caso junto al Florida Health Justice Project.

¿Cómo pedir una audiencia para recuperar Medicaid en Florida?

Quien crea que el DCF le quitó o le negó Medicaid por error puede pedir una audiencia imparcial. Según la Sección de Audiencias de Apelación del DCF, el plazo para solicitarla es de 90 días contados desde la fecha del aviso, no desde el día en que terminó la cobertura. La solicitud puede hacerse por varias vías:

En una oficina local del DCF o a través de su centro de atención telefónica

Directamente con la Sección de Audiencias de Apelación, al teléfono (850) 488-1429

Por correo postal a Office of Inspector General, Appeal Hearings Section, 2415 North Monroe Street, Suite 400-I, Tallahassee, Florida 32303-4190

Por correo electrónico a appeal.hearings@myflfamilies.com o con el formulario en línea, dos opciones que recomienda el Florida Health Justice Project, la organización que litigó contra los avisos del DCF y que orienta a las familias afectadas

¿En qué momento pedir una audiencia?

El momento de la solicitud también importa. Según la regla federal sobre audiencias de Medicaid, si la persona pide la audiencia antes de la fecha en que se cancela su cobertura, la agencia no puede cortarla hasta que haya una decisión. La misma organización de abogados añade que, si el aviso llegó con menos de 10 días de anticipación, la audiencia puede pedirse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la carta para mantener la cobertura. Cuando la falta de Medicaid pone en riesgo la vida o la salud, se puede pedir una audiencia acelerada, que debe resolverse en un máximo de 7 días hábiles.

Hay otra salida para quienes perdieron la cobertura porque no enviaron sus documentos migratorios a tiempo. El DCF indica que, si la persona entrega esa información dentro de los 90 días siguientes a la negación, puede pedir que se revise su caso sin presentar una solicitud nueva. Las audiencias sobre estatus migratorio suelen fijarse unas seis semanas después de pedirse, según Hearn, así que conviene actuar pronto, guardar copia de cada carta con su fecha y, de ser posible, buscar ayuda legal gratuita.

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