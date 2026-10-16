¿Cuándo llega el próximo pago del Seguro Social? Estas son las fechas de la próxima semana

El próximo pago del Seguro Social es el 19 de octubre. Foto: Envato

El próximo pago del Seguro Social llegará el miércoles 21 de octubre de 2026. Ese depósito corresponde a quienes cumplen años entre el día 11 y el 20 de cualquier mes y comenzaron a recibir beneficios después de abril de 1997, según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

No habrá otros depósitos del Seguro Social durante la próxima semana. El grupo con cumpleaños entre el 21 y el 31 cobrará el miércoles 28 de octubre, mientras que quienes reciben Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI, por sus siglas en inglés) tendrán un pago adelantado el viernes 30 de octubre.

¿Por qué solo un grupo cobra el Seguro Social esa semana?

La SSA distribuye la mayoría de los pagos en tres miércoles del mes, según la fecha de nacimiento del beneficiario. Quienes nacieron entre el 1 y el 10 cobran el segundo miércoles; los nacidos entre el 11 y el 20, el tercer miércoles; y quienes nacieron entre el 21 y el 31, el cuarto miércoles.

En octubre de 2026, esas fechas son el 14, el 21 y el 28 de octubre. Como el primer grupo ya recibió su dinero el 14, el depósito del 21 será el único programado durante la próxima semana.

El sistema no depende del mes en que la persona solicitó sus beneficios, sino de su cumpleaños. Por eso, dos personas que comenzaron a cobrar el mismo mes pueden recibir su pago en semanas distintas.

¿Quiénes tienen una fecha de pago diferente?

La excepción principal corresponde a quienes comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997. Esas personas, así como quienes reciben SSI y Seguro Social al mismo tiempo, suelen cobrar el día 3 de cada mes, salvo que esa fecha caiga en fin de semana o día festivo.

Esa regla explica por qué algunos beneficiarios no siguen el calendario de miércoles. Para ellos, el pago de octubre ya se emitió a inicios del mes y el siguiente llegará en noviembre.

La SSA aplica esta distribución para evitar concentrar millones de depósitos en una sola fecha. El objetivo es mantener un flujo más estable de pagos a lo largo del mes.

¿Por qué habrá dos pagos de SSI en octubre?

El COLA de 3.6% elevará los beneficios del Seguro Social. Foto: Envato

Los beneficiarios de SSI normalmente reciben su pago el primer día de cada mes. Como el 1 de noviembre de 2026 cae en domingo, la SSA adelantará ese depósito al viernes 30 de octubre.

Eso significa que algunas personas verán dos depósitos de SSI en octubre: el pago de octubre, recibido el 1 de octubre, y el de noviembre, que llegará el 30 de octubre. No será dinero adicional, sino un cambio de fecha por el calendario.

¿Qué hacer si no llega el depósito del Seguro Social?

Si el pago no aparece en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días hábiles adicionales antes de reportar el retraso. Los depósitos directos suelen llegar el mismo día, mientras que los cheques por correo pueden tardar más.

Para confirmar la fecha y el monto, el beneficiario puede revisar su cuenta my Social Security o consultar el calendario oficial de pagos de la SSA. También puede llamar al 1-800-772-1213 si necesita asistencia.

Seguro Social: ¿cuál es el próximo pago del Seguro Social después de octubre?

El siguiente depósito regular del Seguro Social corresponderá al grupo nacido entre el 1 y el 10 y llegará el miércoles 11 de noviembre. Luego cobrarán los grupos del 11 al 20 el día 18 y del 21 al 31 el día 25.

En noviembre no habrá un depósito de SSI el día 1, porque ese pago ya se emitió el 30 de octubre. El calendario volverá a su ritmo habitual en diciembre.

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