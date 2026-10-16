Hay clubes en Dallas que programan noches de música mexicana. Foto: Shutterstock

Tanto Dallas como el área metropolitana de Dallas-Fort Worth mantienen activa una agenda de música mexicana en vivo para la segunda mitad de octubre. La lista de eventos incluye agrupaciones norteñas y exponentes del regional mexicano, así como presentaciones culturales con mariachis.

Entre las fechas que destacan están el concierto de María José y Moenia, el jueves 22 de octubre en Irving, la presentación de Polo Urías en Rodeo West, el viernes 23, y una noche de música regional con Los Cuates de Sinaloa y otras agrupaciones, el viernes 30 en ese mismo club de Dallas.

También hay clubes que programan noches de baile y música latina, incluyendo mexicana, aunque es recomendable confirmar siempre con cada establecimiento qué agrupaciones tocarán en vivo en una fecha seleccionada.

Si estás en Houston, una de las 7 ciudades de EE. UU. donde puedes hacer tu vida hablando español, también tienes la oportunidad de disfrutar de las agrupaciones, ya que maneja una cargada agenda de música mexicana en vivo para octubre.

¿Dónde escuchar música mexicana en vivo en Dallas?

22 de octubre

La cantante María José y el grupo Moenia compartirán escenario en The Pavilion at Toyota Music Factory, ubicado en Irving, a pocos minutos de Dallas.

El espectáculo combina el pop-balada de María José, mientras que Moenia incorpora sonidos electrónicos y sintetizadores a su repertorio. La información del evento y boletos pueden consultarse en Ticketmaster.

23 de octubre

Los seguidores de la música norteña podrán disfrutar de la presentación anunciada de Polo Urías en Rodeo West Dallas. El cantante es conocido por su trayectoria dentro de la música regional mexicana, en la que incluye acordeón, bajo sexto y ritmos bailables.

Rodeo West funciona como club nocturno y recinto de conciertos, con una programación que incluye artistas de música regional y espectáculos de baile.

24 de octubre

Para ese día, la agenda proporcionada incluye a Los Farmerz y Panter Bélico, en Gomez Western Wear Arena, en Mesquite, al este de Dallas.

El espectáculo está orientado al público que sigue los corridos y otras expresiones actuales del género regional. Pero antes de desplazarse hasta el recinto, es importante verificar la disponibilidad de entradas.

27 de octubre

Otra opción incluida en la agenda es Renacer: A Día de Muertos Celebration, anunciado como un evento con mariachi en vivo y ballet folclórico.

La propuesta ofrecerá música tradicional mexicana con danza y expresiones culturales relacionadas con el Día de Muertos.

La fecha y la disponibilidad deben confirmarse directamente en la página del evento en Eventbrite, ya que los horarios y los detalles de acceso pueden cambiar.

30 de octubre

A final de mes habrá otra opción para los seguidores del regional mexicano: la cartelera de Rodeo West anuncia a Los Cuates de Sinaloa junto a Los Morros del Norte y otras agrupaciones.

El evento está previsto para mayores de 18 años, según la información de venta publicada, y los boletos generales aparecen desde 50 dólares antes de cargos e impuestos. Los detalles de acceso y las entradas están disponibles en Ticketón.

Los Gemelos de Sinaloa también figuran en la agenda del viernes 30 de octubre en Irving, con una presentación anunciada como parte de su “Gemeliza Tour”.

Antes de comprar boletos, comprueba que la fecha y el horario sigan vigentes en la página del organizador o del recinto. Los precios publicados pueden no incluir impuestos ni cargos de servicio, y algunos clubes tienen requisitos de edad o condiciones especiales de acceso.

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