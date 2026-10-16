Donald Trump y sus portavoces: los cambios en la Casa Blanca durante sus mandatos

Zacharia y Leavitt fueron las voceras en el segundo mandato de Trump. Foto: AFP

La salida de Katie Zacharia como vocera de la Casa Blanca es la sexta durante el primer mandato del presidente Donald Trump (2017-2021) y en lo que va de su segundo mandato, hecho que llama la atención por dos razones: los motivos y el momento en que se dio.

Zacharia dejó el cargo (días después de asumirlo) a tres semanas de unas decisivas elecciones legislativas, que marcarán la segunda parte de la Presidencia del líder republicano.

Thank you to President Trump for the distinguished privilege of serving as White House Press Secretary.



Serving President Trump and the American people at this critical 250-year mark is the honor of a lifetime. President Trump has shown America that we can be great again, and he… pic.twitter.com/pLSyjiXI6P — Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 9, 2026

¿Cuántos y quiénes son los voceros de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump?

Durante el primer mandato de Donald Trump, y en lo que va del segundo, la Casa Blanca ha visto pasar a seis voceros.

Portavoz Periodo 1. Sean Spicer Enero-julio de 2017 2. Sarah Huckabee Sanders Julio de 2017-julio de 2019 3. Stephanie Grisham Julio de 2019-abril de 2020 4. Kayleigh McEnany Abril de 2020-enero de 2021 5. Karoline Leavitt Enero de 2025-agosto de 2026 6. Katie Zacharia Octubre de 2026

Distribución por mandato:

Primer mandato (2017-2021): cuatro portavoces

Segundo mandato (2025-2026): dos portavoces hasta la fecha

¿Por qué han dejado el cargo los seis portavoces de Donald Trump?

Las razones de sus salidas han sido distintas: renuncias, cambios en el equipo de comunicación, decisiones personales y, en el caso más reciente, una salida reportada tras apenas cinco días en funciones.

Sean Spicer: renunció tras cambios en el equipo de comunicación

Sean Spicer, primer secretario de Prensa de Donald Trump, presentó su renuncia el 21 de julio de 2017 después del nombramiento de Anthony Scaramucci como director de Comunicación.

Durante una conferencia oficial, Sarah Huckabee Sanders explicó que Spicer consideró conveniente permitir que el nuevo equipo comenzara sus funciones con una reorganización completa.

Sarah Huckabee Sanders: regresó a Arkansas

Sarah Huckabee Sanders asumió el puesto en julio de 2017 y permaneció hasta junio de 2019.

El 13 de junio de ese año, Trump anunció que dejaría la Casa Blanca para regresar a su estado natal, Arkansas. El mandatario también expresó públicamente su deseo de que buscara la gubernatura de esa entidad.

Stephanie Grisham: fue reasignada al equipo de Melania Trump

Stephanie Grisham ocupó la Secretaría de Prensa entre julio de 2019 y abril de 2020.

El 7 de abril de 2020, la oficina de Melania Trump anunció que Grisham regresaría al equipo de la Primera Dama para desempeñarse como jefa de Gabinete y portavoz.

La funcionaria permaneció dentro de la administración presidencial, por lo que su salida de la Secretaría de Prensa correspondió a un cambio de responsabilidades.

Kayleigh McEnany terminó el primer mandato de Trump

Kayleigh McEnany asumió el cargo en abril de 2020 y permaneció hasta enero de 2021.

Su salida ocurrió con la conclusión del primer mandato de Donald Trump, el 20 de enero de 2021, cuando Joe Biden asumió la Presidencia de Estados Unidos.

A diferencia de otros portavoces, su salida no respondió a una sustitución durante la administración, sino al cambio de gobierno.

Karoline Leavitt dejó el puesto por motivos familiares

Karoline Leavitt se convirtió en secretaria de Prensa en enero de 2025, al comenzar el segundo mandato de Trump.

La Casa Blanca confirmó que su último día en funciones fue el 27 de agosto de 2026. Su salida fue presentada como una decisión relacionada con sus responsabilidades familiares, después del nacimiento de su segunda hija.

Katie Zacharia dejó el cargo después de cinco días

Katie Zacharia comenzó sus funciones el 12 de octubre de 2026 y ofreció su primera conferencia de prensa al día siguiente.

Sin embargo, el 16 de octubre se conoció su salida, después de una gestión marcada por cuestionamientos sobre su desempeño y trayectoria profesional.

Hasta el momento ni la Casa Blanca ni Donald Trump han emitido un mensaje directo sobre la salida de Zacharia; sin embargo, se espera que lo hagan a la brevedad, así como la persona que tome las riendas de la vocería.

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