Estados Unidos retira restricciones a vuelos del AIFA y AICM tras revisión

EE. UU. retira restricciones a vuelos del AIFA y AICM. Foto: Cuartoscuro

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) retiró las restricciones a los vuelos del AIFA y AICM hacia territorio estadounidense, luego de que México solicitara revisar las medidas impuestas a las aerolíneas mexicanas. La decisión, con efecto inmediato, permitirá nuevamente la apertura de rutas y el aumento de frecuencias desde ambos aeropuertos.

La medida llega después de un proceso de diálogo y negociación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que buscaban resolver las diferencias en materia de aviación. Las restricciones habían sido impuestas por Washington en octubre de 2025.

Estados Unidos levanta restricciones a vuelos del AIFA y AICM

De acuerdo con el comunicado del Gobierno de México, el DOT revocó la Orden 213-2, mediante la cual había limitado operaciones existentes, propuestas y futuras de las aerolíneas mexicanas.

Con esta decisión, las compañías podrán solicitar nuevas rutas y frecuencias desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Estados Unidos.

La eliminación de las restricciones no significa que todos los vuelos afectados se restablezcan automáticamente, sino que vuelve a existir la posibilidad de tramitar nuevas operaciones.

¿Por qué Estados Unidos había restringido los vuelos de México?

En octubre de 2025, las autoridades estadounidenses anunciaron restricciones contra las aerolíneas mexicanas por presuntos incumplimientos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

Entre las medidas anunciadas se encontraban:

La suspensión de dos rutas existentes desde el AIFA.

La cancelación de 11 rutas programadas desde el AIFA y AICM.

Las limitaciones para abrir nuevas rutas y aumentar frecuencias hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses también habían cuestionado decisiones relacionadas con las operaciones aeroportuarias y el traslado de vuelos de carga en México.

México solicitó revisar las restricciones de Estados Unidos

Tras la aplicación de las medidas, México buscó su revisión mediante el diálogo con las autoridades estadounidenses.

El comunicado señala que ambos gobiernos fortalecieron su cooperación técnica a partir del Memorándum de Consultas firmado en mayo de 2026, mediante el cual avanzaron en el cumplimiento de compromisos bilaterales.

Este proceso permitió atender las diferencias entre ambos países y avanzar hacia la eliminación de las restricciones impuestas a las aerolíneas mexicanas.

¿Qué sigue para los vuelos entre México y Estados Unidos?

El Gobierno mexicano informó que continuará trabajando con las autoridades estadounidenses para fortalecer la conectividad aérea entre México y Estados Unidos.

El objetivo es generar mayores oportunidades para pasajeros, trabajadores y aerolíneas, además de mantener condiciones de seguridad y eficiencia en el transporte aéreo.