Alistan audiencia por tentativa de feminicidio contra agresor de recepcionista en Santa Fe

Alistan audiencia contra agresor de recepcionista en Santa Fe. Foto: Getty/FGR

Este fin de semana se espera que se realice la audiencia contra Jorge Octavio N, acusado de tentativa de feminicidio por golpear a una recepcionista del hotel Park Life Paradox, ubicado en Santa Fe, Ciudad de México.

En entrevista telefónica para Uno TV, Édgar Adaya, abogado de la víctima, informó que este viernes 16 de octubre se esperaba la deportación del presunto agresor, luego de que intentara cruzar ilegalmente a Estados Unidos y fuera detenido por autoridades migratorias hace casi dos meses.

Tras deportación, trasladarían al acusado al Reclusorio Oriente

El abogado explicó que, una vez entregado a las autoridades mexicanas, se ejecutará la orden de aprehensión en su contra y será trasladado a la Ciudad de México para quedar a disposición del juez de control.

Adaya detalló el procedimiento previsto:

“Lo van a entregar a autoridades mexicanas, quienes a su vez van a ejecutar el cumplimiento de la orden de aprehensión. Y deberán trasladarlo ya a Ciudad de México para certificarlo y ponerlo a disposición del juez de control que hizo la orden de aprehensión. Pero primero lo van a trasladar al Reclusorio Oriente”.

El proceso permitirá continuar con las actuaciones judiciales por la agresión contra la trabajadora del hotel.

Víctima recibe acompañamiento psicológico y médico

Édgar Adaya indicó que su representada recibe acompañamiento psicológico y médico para afrontar la audiencia y el encuentro con su presunto agresor durante el proceso judicial.

El abogado señaló que la noticia representa un avance en el caso, aunque también ha generado nerviosismo en la víctima ante la posibilidad de enfrentar nuevamente a Jorge Octavio N.

Al respecto, expresó:

“Pues de mi parte es una noticia agradable, digámoslo así, es algo que ya teníamos tiempo esperando para continuar con el proceso en representación de la víctima y la víctima lo recibe como una noticia impactante, digámoslo así, porque obviamente genera nervios en la misma”.

La audiencia prevista para este fin de semana forma parte del proceso judicial contra el acusado por la agresión ocurrida en el hotel Park Life Paradox, en Santa Fe.

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