Deslindan a Pemex por derrame en Chacalapa; Profepa sanciona a minera

Derrame en arroyo Chacalapa fue de empresa privada. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El derrame de hidrocarburo que contaminó el arroyo Chacalapa, en el municipio de Jáltipan, Veracruz, no se originó en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino en un pozo de exploración de salmuera operado por la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo PMV Minera, confirmaron la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Tras una inspección realizada en la zona, las autoridades concluyeron que las lluvias provocaron el arrastre de diésel utilizado en un pozo de extracción, lo que derivó en la contaminación del cauce.

El diésel recorrió casi 3 kilómetros

De acuerdo con la investigación, el combustible se desplazó aproximadamente 350 metros desde el pozo hasta un cuerpo de agua intermitente y después avanzó cerca de 2.5 kilómetros hasta llegar al arroyo Chacalapa.

Las autoridades informaron que el escurrimiento ya fue contenido mediante barreras y cordones especiales colocados para evitar que la sustancia continuara propagándose.

Además, la empresa realiza trabajos para recuperar el combustible derramado.

Profepa impone sanciones

Como resultado de la verificación, la Profepa ordenó una clausura parcial temporal de las instalaciones y exigió medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes.

Entre las acciones solicitadas están:

El taponamiento del pozo

La reparación de las instalaciones

La presentación de un programa de remediación ambiental

Dicho programa deberá ser evaluado posteriormente por la dependencia federal.

Descartan responsabilidad de Pemex

Durante la inspección, las autoridades revisaron la infraestructura petrolera ubicada en la zona.

Según el resultado de la visita, no se detectaron fugas ni derrames relacionados con instalaciones de Pemex, por lo que la empresa productiva del Estado quedó descartada como responsable del incidente.

Continúan las investigaciones

ASEA explicó que, una vez identificado el origen del derrame, el caso quedó fuera de sus atribuciones regulatorias por no tratarse de una actividad perteneciente al sector hidrocarburos.

No obstante, tanto ASEA como Profepa señalaron que mantendrán acciones de seguimiento y coordinación para determinar si existen responsabilidades adicionales derivadas del incidente ambiental.

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