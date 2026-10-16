¿Cuáles son los estados más celosos de México? Baja California Sur encabeza el ranking

Baja California Sur encabeza la lista de celosos. Foto: Uno TV

Los celos son una de las emociones humanas más complejas y al menos en México sí existe un estado donde habitan los más celosos, Baja California Sur; esto según el estudio Carácter Mexicano 2026, realizado por TResearch y Consulta Mitofsky.

A Baja California Sur le siguen Zacatecas y Yucatán, de acuerdo con el estudio Carácter Mexicano 2026. El estudio también registra a los estados que se consideran menos celosos como Aguascalientes,Tabasco y Campeche.

Las estadísticas también muestran diferencias por edad, sexo y escolaridad. Sin embargo, hay un punto importante: el estudio mide cómo se perciben las personas, no si sus conductas dentro de una relación son necesariamente celosas.

¿Cuáles son los estados más celosos de México en 2026?

De acuerdo con el ranking de TResearch y Consulta Mitofsky, estos son los cinco estados con los porcentajes más altos de personas que se consideran mucho o algo celosas.

Lugar Estado Porcentaje 1 Baja California Sur 27% 2 Zacatecas 26% 3 Yucatán 24% 3 Hidalgo 24% 5 Sonora 20%

El promedio nacional de personas que se consideran celosas es de 16% a nivel nacional, entre ellas Michoacán, Coahuila y Chiapas.

Otros estados que se distingue en la posición de medianamente celosos se encuentran Chihuahua y Veracruz.

Ranking del Carácter Mexicano 2026, TResearch y Consulta Mitofsky. Info:IA

Los estados cuyos habitantes se consideran los menos celosos

En el otro extremo de la clasificación se hallan 5 entidades donde una mayor proporción de sus habitantes se considera menos celosa.

Aguascalientes 8%

Tabasco 10%

Campeche 10%

Querétaro 10%

Quintan Roo 12%

Algunos lugares más que también se consideran menos celosos son Guerrero, CDMX y Oaxaca con 13%.

Estos resultados muestran diferencias en la forma en que las personas de cada estado describen sus propios celos, pero no significan que todos sus habitantes se comporten de la misma manera.

¿Quiénes son más celosos en México: los jóvenes o los adultos mayores?

La edad también marca una diferencia en los resultados. El grupo de 18 a 29 años es el que más se identifica como celoso, mientras que entre las personas de 50 años o más el porcentaje es menor.

Estos son los datos por grupo de edad:

De 18 a 29 años: 21%

21% De 30 a 49 años: 16%

16% De 50 años o más: 1

La diferencia entre los más jóvenes y las personas de mayor edad es de seis puntos porcentuales.

Esto no significa que las personas jóvenes tengan relaciones más conflictivas ni que los adultos mayores sientan menos celos en todos los casos. El resultado únicamente indica qué proporción de cada grupo respondió que se considera mucho o algo celoso.

¿Los hombres son más celosos que las mujeres?

Al menos en la respuesta que dieron los encuestados en este estudio, sí. El 18% de los hombres aceptó ser más celoso que las mujeres que registraron el 14%, una diferencia de cuatro puntos porcentuales.

Por escolaridad, el estudio también registra una diferencia: 18% de las personas sin estudios universitarios se considera mucho o algo celosa, frente a 14% de quienes cuentan con estudios universitarios.

Estos datos describen las respuestas de los participantes y no permiten concluir que el sexo o el nivel educativo determinen cómo se comporta una persona en su relación de pareja.

¿En qué regiones de México hay más personas que se consideran celosas?

Cuando los resultados se agrupan por regiones, las diferencias son menores que las observadas entre estados.

El Noroeste, Occidente y Bajío y Noreste registran 17%. La región Centro alcanza 16%, mientras que el Sur-Sureste tiene 15%.

La diferencia entre la región con el porcentaje más alto y la de menor porcentaje es de apenas dos puntos porcentuales.

Aun así, dentro de una misma región pueden existir contrastes importantes. En Occidente y Bajío, por ejemplo, Zacatecas registra 26%, mientras que Aguascalientes tiene 8%.

Esto ayuda a entender por qué no basta con hablar de una región completa para describir cómo se perciben las personas que viven en ella.

¿Cómo se hizo el ranking de los estados más celosos?

El indicador de TResearch y Consulta Mitofsky se construyó a partir de una pregunta directa: “¿Qué tan celoso se considera usted?”

Las opciones de respuesta fueron mucho, algo, poco o nada. Para calcular el porcentaje del ranking se sumaron las respuestas de quienes eligieron mucho o algo.

El reporte señala que se reunieron 14 mil 760 entrevistas válidas en las 32 entidades del país, entre abril y octubre de 2026.

No hay que olvidar que este tipo de encuestas, como la de ¿Cuáles son los estados más chismosos de México?, miden la autopercepción que cada persona tiene sobre este sentimiento. La encuesta no comprueba quién es más celosos o qué personas se muestran más celosas en ciertos casos.

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