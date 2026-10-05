Se desploma grada durante festejos patronales en Xochimilco; hay 12 personas lesionadas

Atención de lesionados. Foto: Alcaldía Xochimilco

Se desplomó parte de las gradas durante los festejos patronales en San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco. Las autoridades reportan que el saldo del accidente fue de 12 personas lesionadas, todas ellas recibieron atención médica por parte de los equipos de emergencia.

Desplome de gradas durante festejos patronales en Xochimilco

La tarde del día de ayer ocurrió el desplome de las gradas durante el jaripeo de los festejos patronales en el poblado de San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco. Hasta el momento se desconoce la causa del accidente.

Reportes mencionan que cuatro bancas de metal, de aproximadamente 20 metros cada una, se vinieron abajo, dejando algunas personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil, Grupo de Rescate Xochimilco y Seguridad Ciudadana llegaron a la zona del accidente para brindar atención y apoyo. El saldo oficial fue de 12 heridos: 10 presentaron contusiones y 2 resultaron con fracturas; ninguna de ellas tuvo lesiones de gravedad.

“Durante el jaripeo en la fiesta patronal de San Francisco Tlalnepantla se reportó la caída de una parte de las gradas, con 12 personas atendidas (…) La Alcaldía Xochimilco permanece atenta y seguirá informando conforme se confirme la información”, informaron las autoridades a través de redes sociales.

Difunden imágenes del accidente en San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco

En redes sociales circulan imágenes que muestran los momentos posteriores a accidente, con las gradas en el suelo y varias personas reunidas cerca del sitio lugar de los hechos.

#CDMX | 📹 COLAPSAN GRADAS EN JARIPEO DE XOCHIMILCO



Una sección de las gradas se desplomó este domingo 4 de octubre durante un jaripeo de la fiesta patronal de San Francisco Tlalnepantla, en #Xochimilco. La alcaldía actualizó a 12 el número de personas lesionadas, luego de que… pic.twitter.com/6sNLLfdsur — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) October 5, 2026

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