Peste neumónica es la más peligrosa; EE. UU. vigila caso en Rusia

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Estados Unidos informó que monitorea los reportes sobre la muerte de una trabajadora de un laboratorio especializado en peste en Irkutsk, Siberia este fin de semana. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que por ahora no existen motivos para alarmarse, aunque Washington mantiene vigilancia ante cualquier posible riesgo sanitario.

“Observamos y monitoreamos esto de cerca. No creo que haya motivo para alarmarse, pero sí para mantenernos vigilantes. Y es lo que estamos haciendo”, declaró Rubio antes de viajar a Islandia.

EE. UU. monitorea muerte en laboratorio de peste en Rusia

La preocupación surgió tras la muerte de Daria Chipilova, técnica de laboratorio de 28 años que trabajaba en el Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk.

Un reporte señaló que la joven pudo haber contraído peste neumónica después de la rotura de un tubo de ensayo. Las autoridades rusas rechazaron que las pruebas realizadas hasta ahora respalden esa versión.

Una comisión especial determinó que Chipilova murió por una “neumonía de etiología indeterminada”. Esto significa que los especialistas no pudieron establecer con precisión qué provocó la infección pulmonar.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, informó que la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor analizó muestras biológicas de la trabajadora.

“No se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas”, afirmó el funcionario.

Kobzev añadió que ningún otro trabajador del instituto ha solicitado atención médica relacionada con el caso y sostuvo que la situación sanitaria permanece estable.

“La situación sigue bajo nuestro control y el de los expertos”, señaló.

El Kremlin también pidió evitar conclusiones basadas en información no confirmada. Su portavoz, Dmitri Peskov, llamó a los periodistas a consultar las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de difundir “rumores y especulaciones”.

¿Por qué preocupa la peste neumónica?

La peste neumónica es una infección causada por la bacteria Yersinia pestis que afecta los pulmones. Puede evolucionar rápidamente y ser mortal si el paciente no recibe tratamiento oportuno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la peste neumónica como la forma más virulenta de la enfermedad. También advierte que puede transmitirse de persona a persona mediante partículas respiratorias expulsadas por alguien infectado.

La Clínica Universidad de Navarra la describe como “la forma epidemiológicamente más peligrosa” de la peste.

La razón está en su capacidad de transmitirse directamente entre seres humanos. Otras formas de peste, como la bubónica, suelen estar relacionadas con la picadura de pulgas infectadas y no se propagan con facilidad entre personas.

La OMS señala que la transmisión entre personas requiere contacto con partículas respiratorias de un paciente con peste neumónica. El riesgo aumenta cuando existe contacto cercano con una persona infectada que presenta síntomas.

Rusia descarta hasta ahora presencia de peste

Las autoridades rusas sostienen que los análisis practicados tras la muerte de Chipilova no encontraron rastros de peste ni microorganismos vinculados con su trabajo dentro del instituto.

Marco Rubio dijo que el reducido número de viajes entre Rusia y Estados Unidos disminuye el contacto entre ambos países, aunque recordó que una infección puede extenderse fuera de su lugar de origen.

“Los viajes entre Estados Unidos y Rusia son muy pocos, obviamente, pero como cualquier otra cosa, algo así puede salirse y propagarse rápidamente”, declaró.