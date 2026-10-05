Consulados de México dan servicios de salud gratis en octubre: no importa tu estatus

Los servicios se extenderán durante todo octubre con otras actividades. Foto: AFP

Los consulados de México en Estados Unidos ofrecerán durante octubre chequeos, vacunas y pruebas de detección sin costo como parte de la Semana Binacional de Salud, una jornada anual pensada para quienes tienen poco acceso a un médico. La atención, además, se dará en español y sin importar el estatus migratorio de quien la solicita, de acuerdo con el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), órgano de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A pesar de su nombre, las actividades no se limitarán a una semana, sino que se realizan a lo largo del mes, tanto en las sedes consulares como en ferias instaladas en centros comunitarios o plazas comerciales.

Las actividades se programan además en cada consulado, que trabaja con clínicas y organizaciones de su zona, por lo que las fechas y los servicios cambian así de una ciudad a otra.

¿Qué es la Semana Binacional de Salud y quién puede ir?

La jornada nació en 2001 como un esfuerzo conjunto del Gobierno de México, organizaciones comunitarias, agencias federales y estatales de EE. UU. y una red de voluntarios. Su propósito desde entonces ha sido acercar prevención y orientación médica a la población de origen mexicano que vive fuera del país y tiene un acceso limitado a la atención médica.

Las actividades se organizan desde las Ventanillas de Salud, unos módulos de atención que operan en los consulados, las mismas oficinas a las que miles de personas acuden por su pasaporte o por la matrícula consular mexicana. Durante octubre, a esa atención se suman ferias, talleres y pláticas.

El programa está dirigido a niñas, niños, jóvenes y familias mexicanas que residen en Estados Unidos y Canadá, aunque la regla que más pesa para quien duda en acercarse es que la atención no depende de la situación migratoria de la persona. Tampoco hay cobro por ninguno de los servicios.

¿Qué servicios gratuitos se ofrecen en los consulados?

La oferta gira en torno a la prevención, es decir, a revisar a tiempo la salud de una persona antes de que un problema avance, y a orientarla sobre los recursos médicos que existen en su localidad. Con esa lógica, las actividades de la jornada incluyen:

Ferias de salud

Aplicación de vacunas

Exámenes básicos de detección

Orientaciones médicas, talleres educativos y pláticas

Canalización a clínicas y hospitales comunitarios

Asistencia para inscribirse a un seguro médico

Estas actividades no sustituyen un tratamiento médico, pero permiten salir con una primera revisión y con un lugar al cual acudir después, pues la jornada incluye la canalización a clínicas y hospitales comunitarios para quien necesita seguimiento. En EE. UU. existen clínicas comunitarias que atienden sin importar el estatus migratorio y cobran según el ingreso de cada familia.

¿Cómo encontrar las fechas del consulado más cercano?

El calendario de actividades se consulta directamente con el consulado más cercano, así que el primer paso consiste en ubicar la sede que corresponde al lugar donde se vive. En algunas zonas, los gobiernos locales que participan en la jornada también publican las fechas.

Un ejemplo es el norte de California, donde el Condado de Santa Clara coordina la jornada desde 2005 junto con el Consulado de México en San José y colabora cada año con más de 108 agencias. Su calendario de octubre incluye dos ferias de salud en lo que resta del mes:

17 de octubre, Feria de Bienestar del Norte del Condado, en el Mountain View Community Center, de 10 a. m. a 3 p. m.

21 de octubre, Feria de Salud en Christopher Ranch, en Gilroy, de 9 a. m. a 1 p. m.

En otras ciudades la ruta más rápida es el teléfono. La Ventanilla de Salud del Consulado de México en El Paso, por ejemplo, atiende de lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. m. en el 915 747 3221, sin necesidad de cita previa, y difunde las actividades de octubre en su página de Facebook.

Una llamada antes de salir de casa ayuda a confirmar el horario y a saber si alguna actividad pide registro. Llevar la lista de los medicamentos que se toman y las dudas anotadas permite aprovechar mejor los minutos de orientación con el personal de salud.

¿Por qué es una opción para quienes no tienen seguro médico o perdieron cobertura?

La falta de seguro afecta a los latinos en mayor proporción que a otros grupos. En 2025, el 21.9% de los adultos hispanos de 18 a 64 años no tenía cobertura médica, un porcentaje mayor que el de los adultos negros (11.3%), blancos (8.5%) y asiáticos (4.9%), de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En la población total, la tasa fue de 8.3%.

A ese panorama se sumó un cambio que entró en vigor el 1 de octubre, cuando refugiados, asilados sin Green Card y otros inmigrantes con estancia legal perdieron el acceso a Medicaid, el seguro público para personas de bajos ingresos. Los residentes permanentes siguen siendo elegibles, según KFF, organización que analiza las políticas de salud en EE. UU.

Para quienes quedaron en ese hueco, o para quienes nunca tuvieron seguro, las actividades de octubre ofrecen una revisión básica sin recibir una factura después, además de asistencia para inscribirse a un seguro médico.

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