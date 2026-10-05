“Golpe histórico”: desmantelan centro de operaciones y aseguran más de 160 paquetes de drogas y armas en Juchitán

Desmantelan centro de operaciones y aseguran drogas y armas. Foto: FGE Oaxaca.

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que lograron desmantelar un centro de operaciones de narcomenudeo, además de asegurar más de 100 paquetes de drogas y armas tras operativos realizados en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Desmantelan centro de operaciones de narcomenudeo en Juchitán

La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer que como parte de las labores de investigación y los operativos para la pacificación de la región del Istmo de Tehuantepec, obtuvieron y ejecutaron una orden de cateo en la Colonia Mártires de 31 de julio del municipio de Juchitán de Zaragoza, para desarticular un centro de operaciones y logística criminal.

Esto en colaboración con la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Policía Estatal de Oaxaca.

“Este despliegue operativo es resultado de los trabajos de inteligencia enfocados en el combate a las células delictivas que operan en la zona”, indicaron.

Aseguran más de 160 paquetes de drogas y armas

De acuerdo con las autoridades oaxaqueñas, el inmueble intervenido estaba identificado como un centro de recepción de grandes cantidades de narcóticos, operando como el principal núcleo logístico para la distribución y venta al menudeo en diversos puntos del municipio de Juchitán.

Con este operativo, indicaron, lograron asegurar 163 paquetes de drogas:

156 paquetes de hierba seca con características de la marihuana

de hierba seca con características de la 4 paquetes de polvo blanco con características de la cocaína

de polvo blanco con características de la 3 paquetes de sustancia con características de la droga conocida como cristal

Además de cuatro armas largas y cinco armas cortas, pero también equipo táctico y dos mangueras especializadas, presuntamente utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburos.

“Cabe destacar que todos los indicios asegurados serán sometidos al proceso forense y pericial correspondiente para establecer con certeza científica su composición química, peso exacto y características”, indicaron y agregaron que también el armamento será analizado para determinar su posible relación con actividades criminales.

“Un golpe histórico”

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, la inhabilitación de este centro logístico representa uno de los “golpes financieros y operativos” más importantes a las redes de narcomenudeo en Juchitán.

“Con este aseguramiento histórico, las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno reafirman su compromiso irrenunciable de mantener una ofensiva frontal contra la criminalidad, garantizando la continuidad de las estrategias de pacificación en el Istmo de Tehuantepec para devolver la tranquilidad a las familias oaxaqueñas“, finalizaron.

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