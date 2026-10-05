Caso María Fernanda en Puebla: detienen a su novio tras muerte de la estudiante

María Fernanda fue localizada sin vida en Cholula. Foto: Cuartoscuro/FGE Puebla

Bryan Alexandro “N”, de 26 años, fue detenido luego de que presuntamente ofreciera 5 mil pesos a policías para ingresar al inmueble donde fue localizada sin vida María Fernanda, de 24 años, en San Andrés Cholula, Puebla.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), María Fernanda fue localizada sin vida durante las primeras horas del 4 de octubre, al interior de un inmueble ubicado en el barrio de San Juan Aquiahuac.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) avanza en la investigación por el fallecimiento de María Fernanda N., de 24 años, localizado sin vida el 4 de octubre en un inmueble del barrio de San Juan Aquiahuac, San Andrés Cholula. Como parte de las diligencias, hay una persona… pic.twitter.com/xS4jdRhrGj — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) October 5, 2026

El dictamen en medicina estableció como causa de muerte “asfixia por sofocación, asociada a hemorragia subaracnoidea por traumatismo craneoencefálico”

La Fiscalía informó que Bryan Alexandro se presentó alrededor de las 08:00 horas del mismo 4 de octubre en el perímetro que permanecía bajo resguardo de policías municipales mientras se procesaba la escena. Al solicitar ingresar al inmueble y recibir la indicación de retirarse, presuntamente ofreció 5 mil pesos a los agentes.

Ante la negativa, habría adoptado una actitud agresiva e intentado agredir físicamente a los policías, por lo que fue detenido y puesto a disposición por hechos con apariencia de los delitos de resistencia de particulares y cohecho.

La FGE señaló que la investigación continúa con entrevistas, inspecciones y dictámenes periciales

Padre de María Fernanda relata cómo encontró a su hija

Evanivaldo, padre de María Fernanda, relató que el sábado 3 de octubre perdieron comunicación con su hija. Aunque inicialmente pensaron que podía tratarse de un problema con su celular o con la batería, alrededor de las 22:00 horas la situación les pareció sospechosa.

Ante ello, otra de sus hijas acudió junto con su novio al lugar donde se encontraba María Fernanda. El padre aseguró que, al llegar, los padres de Bryan Alexandro estaban en el inmueble y les informaron que su hija había fallecido.

“Llegando aquí estaban sus papás (de Bryan Alexandro) muy tranquilos y mi hija estaba adentro ya sin vida; los señores le dijeron a mi hija que ya había fallecido fríamente”, relató.

Señaló que tuvieron dificultades para ingresar al departamento y que, cuando finalmente pudo ver a su hija, observó moretones en las piernas y el rostro. El padre afirmó que anteriormente no había observado violencia física contra María Fernanda, aunque sí había presenciado un comportamiento verbal agresivo por parte de su pareja.

“Antes de esto nunca vi un tema de violencia física, era más verbal, era violencia verbal por parte de él; pero ya entrando para percatarme que ya no tenía vida me percaté que tenía huellas, en sus piernas tenía muchos moretones y en su cara”.

Sobre los estudios de María Fernanda, su padre explicó que había hecho una pausa en su formación académica y que estudiaba en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), donde, según su relato, conoció a su pareja y por cercanía se quedaba con él.

🚨🏠 || María Fernanda, estudiante de la UDLAP, fue localizada sin vida en la vivienda que rentaba con su novio, sobre la 14 Oriente, en San Andrés Cholula. Su padre señaló que presentaba moretones en el rostro y las piernas. Autoridades investigan el caso y no se ha confirmado… https://t.co/IPpZGgeLkz pic.twitter.com/rMOldv8IO8 — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) October 4, 2026

Fiscalía explica por qué tardó el levantamiento del cuerpo

El levantamiento del cuerpo ocurrió hasta el domingo. Al respecto, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor, explicó que la Fiscalía cuenta con un número limitado de unidades para realizar este tipo de diligencias.

“Tenemos cuatro unidades y tuvimos diferentes eventos el día de ayer”, explicó la funcionaria al referirse a la tardanza en el levantamiento

¿Qué dijo la UDLAP sobre María Fernanda?

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) lamentó el hallazgo de una joven localizada sin vida en las inmediaciones de la 14 Oriente, en San Andrés Cholula, y expresó su solidaridad con sus familiares y seres queridos.

El padre de María Fernanda señaló que su hija había estudiado en la UDLAP, donde conoció a su pareja, aunque también precisó que había hecho una pausa en sus estudios.

Por su parte, la UDLAP precisó en un comunicado que, ante la información difundida sobre las personas involucradas, los nombres mencionados no pertenecen a estudiantes actuales ni a egresados de la institución.

La universidad reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia y manifestó su confianza en que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y actúen conforme a la ley.

La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer plenamente las circunstancias del fallecimiento de María Fernanda.

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