Sheinbaum cuestiona construcción de academia internacional de policía en Querétaro

La Secretaría de Relaciones Exteriores pedirá explicaciones. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno Federal reprochó al gobernador de Querétaro por haber realizado el acto protocolario de inicio de construcción de una Academia Internacional de Capacitación de Policía en esa entidad, sin haber considerado a instituciones federales.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que el gobierno de Mauricio Kuri haya invitado al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

“No invitaron a la Defensa, no invitaron al Gabinete de Seguridad Federal, no invitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores; se invitó al embajador de Estados Unidos.”

La presidenta criticó la creación de una academia internacional de policía en Querétaro, cuando esto compete sólo a la Federación debido a que involucra delitos federales. Consideró que se abre la puerta al intervencionismo.

Por tal razón, Claudia Sheinbaum ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llamar al embajador Ronald Johnson y a Mauricio Kuri para pedir explicaciones por la instalación de una Academia Internacional de Capacitación Policial.

Colocan la primera piedra

A inicios de octubre, autoridades de Estados Unidos y del Gobierno de Querétaro realizaron la colocación de la primera piedra de la academia policial. Dicha instalación capacitará a los elementos de seguridad para detectar e interceptar drogas, armas, dinero ilícito y otros tipos de contrabando.

Los Estados Unidos y Querétaro amplían la cooperación en materia de seguridad con la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial. 🇺🇸🇲🇽#JuntosLogramosMás pic.twitter.com/d3aGR80jLp — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 3, 2026

Las autoridades de ambos países destacaron la importancia de fortalecer la colaboración institucional frente al crimen organizado.

La nueva academia se presentó como la primera instalación de su tipo en México y Latinoamérica.

En un comunicado, la embajada de Estados Unidos indicó que se han capacitado y equipado a 4 mil 732 policías y agentes de Querétaro desde el 2015.

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