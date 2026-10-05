Carlos Emilio, un año desaparecido: las preguntas que siguen sin respuesta en Mazatlán

Ficha de búsqueda de Carlos Emilio. Foto: Fiscalía de Sinaloa

Este lunes 5 de octubre se cumple un año de la desaparición de Carlos Emilio, a quien vieron por última vez en el bar “Terraza Valentino”, uno de los centros nocturnos más populares en Mazatlán, Sinaloa. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio dónde se encuentra y quienes fueron los responsables.

¿Qué pasó con Carlos Emilio, desaparecido en Mazatlán hace un año?

Carlos Emilio Galván viajó desde Durango en compañía de su familia para pasar unos días en Mazatlán, Sinaloa. Durante la tarde del sábado 4 de octubre, todos juntos acudieron a un restaurante; más tarde, los adultos de mayor edad decidieron regresar al hotel, mientras que los jóvenes prefirieron irse de fiesta.

Testimonios mencionan que Carlos Emilio y dos de sus primas acudieron al bar “Terraza Valentino”, uno de los lugares más populares para divertirse por la noche. Alrededor de las 2:20 de la madrugada del 5 de octubre, el joven se levantó de la mesa para ir al baño y ya no volvieron a tener contacto con él.

¿Qué han dicho las autoridades sobre la desaparición de Carlos Emilio?

El vicefiscal regional de la zona sur, Isaac Aguayo Roacho, informó que el análisis técnico de las cámaras de videovigilancia, tanto del interior como del exterior del establecimiento, permitió reconstruir el trayecto que siguió el joven la noche en que desapareció.

Según los registros, Carlos Emilio no salió solo, sino acompañado por dos hombres, con quienes se le observa caminar hacia una puerta lateral del bar.

Aunque la calidad de las imágenes no es óptima, las secuencias revisadas permiten corroborar que el joven pasó varios minutos en el baño y, al salir, se integró al grupo con los dos sujetos, sin que los videos permitan establecer si actuaba bajo presión. Tampoco se logra determinar si estos sujetos portaban armas o algún indicio visual de amenaza.

Aguayo Roacho explicó que las cámaras externas muestran al trío abordando un vehículo estacionado frente al centro nocturno. Posteriormente, la unidad se dirigió hacia el sector de Lomas de Mazatlán, punto donde las autoridades han ejecutado cateos y operativos de seguimiento.

Negocios de “Pity” Velarde, implicados en casos de desaparición de jóvenes en Mazatlán

El bar “Terraza Valentino “está ligado a Ricardo “Pity” Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa y reconocido empresario local, quien renunció al cargo el año pasado luego de que el caso de Carlos Emilio se difundiera en diversos medios nacionales.

Ricardo Velarde tiene vínculos con el Grupo Eleva, un conglomerado de 15 negocios, la mayoría son bares y antros en Mazatlán, entre los que se encuentran la “Terraza Valentino” y “Cotorritos”, otro bar en el que desaparecieron tres jóvenes de una manera muy parecida a Carlos Emilio, aunque ellos fueron localizados poco tiempo después.

El caso en “Cotorritos” se manejó con total hermetismo por parte de la Fiscalía, ya que nunca se mencionó el lugar en que localizaron a los jóvenes, ni cómo los encontraron; tampoco hubo detenidos.

Madre de Carlos Emilio comparte emotivo mensaje sobre su desaparición

A un año de la desaparición de su hijo, la señora Brenda Valenzuela compartió un emotivo mensaje en el que comparte su dolor y expresa todo lo que ha sufrido mientras busca a Carlos Emilio sin parar.

“Hay una angustia en mi pecho que me consume, y una ausencia que duele en el cuerpo y en el alma. He vivido en un lugar sin respuestas, donde el tiempo no cierra. Y aun así sigo, me alimento de tu recuerdo y de tu esencia, de cada canción, de cada uno de tus platillos favoritos, de tu sonrisa. Te llevo conmigo en cada pensamiento, en cada respiro”.

En el mensaje, la señora deja ver que aún mantiene la esperanza de reencontrarse con su hijo.

“Lo único que quiero en este mundo es volver a abrazar a mi hijo. Ese abrazo es lo que le pido a Dios cada noche y cada mañana. Y no voy a dejar de pedirlo. Hasta que vuelvas, no dejaré de nombrarte en voz alta, con todo el impulso que nace del amor. Tu nombre atraviesa espacios y corazones, y se convierte en oración. Tu mamá y tu familia no se rinden”.

Hijo:



Hoy el calendario dice 365 días.

Yo no sé contarlos así.

Los he vivido uno por uno, como un invierno que no termina, despertando contigo en el pensamiento y acostándome contigo en la oración.



Eres un tesoro que Dios puso en mis brazos hace casi 22 años. Te vi crecer, mi… pic.twitter.com/8faWm5KXzB — Brenda Valenzuela Gil (@BrendaValgil) October 5, 2026

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