Fin, el tiburón tigre que sobrevivió y sigue nadando tras perder casi todas sus aletas

Sólo el 1% sobrevive a esos ataques. Foto: Shutterstock

Fin es un tiburón tigre hembra que sobrevivió después de perder prácticamente todas sus aletas, aparentemente como consecuencia del shark finning, una práctica en la que estos animales son mutilados para comercializar sus aletas.

El ejemplar fue identificado en las aguas de Fuvahmulah, en las islas Maldivas, donde fotógrafos y biólogos pudieron observar las lesiones que sufrió. El fotógrafo Xabi Romero contó a CNN que Fin no tenía sus aletas pectorales ni la dorsal, mientras que parte de la aleta caudal también había sido cortada.

“Le faltaban prácticamente todas las aletas: no tenía sus aletas pectorales, no tenía su aleta dorsal y le habían incluso cortado parte de la aleta caudal, que es la cola”. Xabi Romero, fotógrafo

La bióloga marina Luca Asshauer explicó que, por el tipo de heridas, es muy probable que las mutilaciones hayan sido provocadas por humanos.

¿Cómo logró sobrevivir Fin, el tiburón?

De acuerdo con CNN, el primer avistamiento de Fin ocurrió en agosto de 2025, en 2026, cuando los buzos la encontraron nuevamente, determinaron que había sobrevivido al menos ocho meses con sus lesiones.

La bióloga marina Luca Asshauer explicó que menos del 1% de los peces cartilaginoso podría sobrevivir en condiciones similares; de acuerdo con la experta, este ejemplar sobrevivió debido a que los tiburones tigre son conocidos por tener una alimentación variada y por consumir también carroña.

“Ella se las arregla. La he visto intentar alimentarse de restos durante una de nuestras inmersiones”. Luca Asshauer, bióloga marina

Romero también observó a Fin acercarse a restos de pescado utilizados para atraer a estos tiburones en Fuvahmulah. Sin embargo, sus lesiones afectan su capacidad para desplazarse; aunque la parte superior de su aleta caudal permanece intacta y le permite impulsarse.

“Lo único que dejaron es la parte superior de la aleta caudal. Y creo que esa es la única razón por la que el tiburón sigue vivo, porque puede impulsarse, porque un tiburón necesita moverse para sobrevivir”. Xabi Romero, fotógrafo

Los tiburones tigre necesitan mantenerse en movimiento para que el agua pase por sus branquias y puedan respirar, además, sus aletas pectorales les ayudan a mantenerse a flote, por lo que Fin se hunde cuando deja de nadar.

Romero fotografió y grabó a Fin durante una inmersión en marzo de 2026 y después compartió las imágenes en redes sociales para “mostrar una parte del océano que normalmente permanece fuera de la vista”.

“Necesito que la gente vea esto, porque a mí me parte el alma”. Xabi Romero, fotógrafo

Posteriormente, Romero anunció que imprimió y vendió fotografías de Fin y que una parte de las ganancias sería destinada a la conservación de tiburones.“Es el encuentro más triste que he tenido como fotógrafo. Hasta ese momento sólo había documentado la belleza del mar y creo que fue la primera vez que me encontré una parte del mar que normalmente no vemos”.

¿Qué es el shark finning?

Foto: Shutterstock

El shark finning consiste en retirar las aletas de los tiburones para comercializarlas y, en algunos casos, devolver el resto del animal al mar. Sin sus aletas, los tiburones pueden morir por distintas causas, entre ellas la incapacidad para nadar, el hambre, la depredación o el ahogamiento.

De acuerdo con estudios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), hasta 100 millones de tiburones son capturados cada año en todo el mundo.

Las aletas de entre 26 y 73 millones de tiburones formarían parte del comercio internacional y pueden alcanzar precios superiores a 800 dólares por kilogramo en algunos mercados asiáticos.

Asshauer señaló que el número real podría ser mayor debido a que la pesca ilegal no cuenta con registros completos. “Las partes que le faltan a este tiburón de las Maldivas son las partes que tienen mayor valor en el shark finning. Se les amputan todas las aletas y luego se les arroja de nuevo al agua; es un método sumamente cruel”.

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