México no tiene evidencia de disparos hacia EE.UU., pero habrá operación espejo en la frontera: Sheinbaum

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

México no tiene evidencia de que se hayan realizado disparos desde territorio mexicano hacia Estados Unidos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que, como medida preventiva, se realizarán operaciones espejo a lo largo de la frontera, con participación de fuerzas de seguridad de ambos países.

La mandataria explicó que el Gobierno de México recibió por escrito el señalamiento de que habría habido disparos desde la frontera mexicana hacia Estados Unidos, por lo que solicitó las evidencias correspondientes.

Sheinbaum sostuvo que, hasta el momento, ningún elemento de la Guardia Nacional, la Defensa o la Marina ha detectado disparos desde México hacia la frontera estadounidense.

“Nosotros hemos pedido, pues, todas las evidencias de que esto fue así porque no tenemos evidencia” Presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué es una operación espejo en la frontera?

De acuerdo con la explicación de Sheinbaum, las operaciones espejo consisten en llevar a cabo acciones coordinadas a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

La presidenta detalló que la propuesta planteada por los titulares de la Defensa y la Marina, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y mediante comunicación directa con el Comando Norte y la Guardia Costera de Estados Unidos, busca prevenir una situación de este tipo.

La operación contempla que, a lo largo del Río Bravo, participen elementos de la Guardia Nacional y la Defensa de México, mientras que del lado estadounidense intervengan integrantes del Comando Norte y la Guardia Costera.

“Que a lo largo y ancho del Río Bravo haya elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa y elementos del Comando Norte, de la Guardia Costera”. Presidenta Claudia Sheinbaum

¿Cuántos elementos participan en la operación espejo?

El domingo 4 de octubre, la Secretaría de la Defensa informó sobre el despliegue de 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la parte de la frontera correspondiente a Tamaulipas.

Los elementos fueron desplegados específicamente en los municipios de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

El despliegue forma parte de una “Operación Concurrente” (Espejo) y cuenta con el apoyo de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, además de drones y equipos antidrón móviles y semifijos.

Según la información proporcionada, estas acciones tienen como objetivo combatir el narcotráfico y el tráfico de personas en la franja fronteriza.

¿Desde cuándo se realizan las operaciones espejo?

La Secretaría de la Defensa señaló que las operaciones espejo se llevan a cabo desde el 5 de febrero de 2025.

El despliegue informado en Tamaulipas fue implementado entre la XI Región Militar, de Torreón, Coahuila, y la 8/a. Zona Militar, de Reynosa, Tamaulipas, junto con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” estadounidense.

Por su parte, la Secretaría de Marina informó que el despliegue de 500 militares estadounidenses registrado en el Valle del Río Grande, Texas, forma parte de las operaciones espejo entre ambos gobiernos y rechazó que se tratara de un aumento en la tensión binacional.

En Matamoros, Tamaulipas, la Marina mantenía 159 elementos navales, apoyados con 11 vehículos y dos drones.

Estados Unidos reportó agresión contra su Guardia Costera

El embajador estadounidense Ronald Johnson destacó el despliegue de militares mexicanos y señaló que el refuerzo de seguridad se produjo después de que elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos fueran agredidos a balazos el 26 de septiembre, cerca de Garceno, Texas.

De acuerdo con el material proporcionado, el Comando Norte informó que la Guardia Nacional realizaba labores en la zona cuando fueron atacados, aunque no proporcionó mayores detalles sobre los presuntos agresores ni sobre si pertenecían a algún cártel o célula del crimen organizado.

El embajador agregó que los mandos militares mexicanos mantendrían comunicación directa con las fuerzas estadounidenses desplegadas.

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