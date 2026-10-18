¿Quién era el niño de 16 años que asesinó a cuatro personas en escuela de Oregon?

Honor a fallecidos del tiroteo en Silver Rail Elementary School | Foto: AFP

El adolescente identificado como Griffin J. John II, de 16 años, es señalado como el responsable del tiroteo que dejó cuatro personas muertas en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregon, el jueves 15 de octubre de 2026.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el joven había estudiado en la institución. Además, utilizó una escopeta y murió durante el ataque tras la intervención de un padre que se encontraba en el lugar.

El tiroteo acabó con la vida de tres estudiantes, de cinco, ocho y 11 años, y de la maestra Megan Lambert, de 25 años. Además, una niña de siete años y otra docente resultaron heridas.

La investigación busca establecer qué motivó al adolescente a cometer el ataque. Mientras tanto, surgen detalles sobre su relación previa con la escuela y las circunstancias en las que obtuvo el arma de fuego.

¿Quién era Griffin J. John II, el adolescente que mató a cuatro personas en Oregon?

La Policía de Bend identificó al atacante como Griffin J. John II, un joven de 16 años que había sido alumno de Silver Rail Elementary. El adolescente había formado parte de la población estudiantil de la institución y posteriormente regresó para perpetrar el tiroteo.

Las autoridades informaron que el joven entró en un salón destinado a estudiantes con necesidades especiales y comenzó a disparar con una escopeta.

Para acceder al edificio, disparó contra puertas que estaban cerradas, según los reportes policiales.

La docente Megan Lambert intentó detenerlo mientras forcejeaba con él por el arma. En medio de la confrontación, un padre que tiene dos hijas inscritas en la escuela intervino y disparó contra el atacante, quien murió en el lugar.

La actuación de la maestra y del padre fue destacada por las autoridades, que señalaron que su intervención contribuyó a evitar que el número de víctimas fuera mayor.

¿De dónde sacó el arma?

Uno de los aspectos que ha llamado la atención en la investigación es el origen de la escopeta utilizada durante el ataque.

Aunque hay fuentes que indican que el arma había sido comprada por la madre del adolescente en Oregon, lo cierto es que las autoridades continúan investigando cómo obtuvo el adolescente la escopeta y qué ocurrió antes de que llegara a la escuela.

También buscan establecer si existían señales previas que pudieran ayudar a explicar el ataque.

¿El adolescente tenía una condición mental o había recibido tratamiento?

Que el adolescente hubiera sido alumno de una escuela con estudiantes que requieren apoyos especiales no demuestra, por sí solo, que él tuviera una discapacidad determinada o una condición psiquiátrica.

Por esa razón, no es correcto atribuirle un diagnóstico sin documentación médica verificable o una confirmación oficial. Tampoco se debe asumir que una eventual condición de salud mental explicaría por sí misma la violencia.

La investigación policial continúa centrada en establecer el motivo del ataque y reconstruir los acontecimientos que llevaron al joven a ingresar armado al plantel.

Un exalumno de Silver Rail Elementary

Las autoridades confirmaron que Griffin J. John II había sido alumno de Silver Rail Elementary, pero la información no establecieron con precisión cuántos años permaneció inscrito, cuándo dejó de estudiar allí o cuál fue su trayectoria educativa posterior.

La Policía de Bend mantiene la investigación sobre el tiroteo, mientras la comunidad enfrenta las consecuencias de un ataque que dejó cuatro fallecidos y dos personas heridas.

El caso también ha puesto el foco en el acceso de los menores a las armas de fuego y en las circunstancias que pueden preceder a un ataque en una escuela. Sin embargo, todavía no se ha establecido públicamente un motivo definitivo para explicar lo sucedido.

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