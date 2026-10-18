Francia analiza daños tras violentas protestas que han dejado mil 800 detenidos

Las calles de París amanecieron con restos de barricadas. Foto: AFP.

Francia analiza los daños por los disturbios y saqueos de las violentas protestas del sábado por el encarecimiento de la vida que han dejado un saldo de al menos mil 800 personas detenidas. La alcaldesa de París aseguró que “nunca habíamos visto” este nivel de caos.

El ministro del interior, Laurent Nuñez, publicó en X este domingo que “al menos mil 800 personas fueron arrestadas” en la manifestación nacional del 17 de octubre. Tan solo en París, la policía informó sobre 855 personas detenidas.

Actualmente, “se están llevando a cabo investigaciones para identificar a los autores de estos actos y poder llevarlos ante la justicia”, indicó el ministro.

El presidente Macron pronunciará un discurso a las 18:00 GMT, después de reunirse con el primer ministro y otros miembros del Ejecutivo.

🇫🇷 FRANCIA: PROTESTAS MASIVAS contra el alto costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

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Los destrozos en París y otras ciudades

Las calles de París quedaron con restos calcinados de las barricadas formadas por los manifestantes con bicicletas, contenedores de basura y otros materiales. En distintas zonas, había vidrieras destrozadas y autos incendiados.



La vicealcaldesa Lamia El Aaraje lamentó “un nivel de violencia que, creo, nunca habíamos visto” en la ciudad.

Además, en París y otras ciudades Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, personas enmascaradas saquearon negocios durante la manifestación del sábado 17 de octubre.

Al menos mil 500 comercios resultaron dañados en toda Francia, estimó la Federación de Comercio y Distribución.

Además, manifestantes incendiaron el ayuntamiento de la ciudad de Limoges, que data del siglo XIX. Las autoridades controlaron las llamas hasta la madrugada de este domingo.

🇫🇷 | URGENTE: El reloj de la torre del Ayuntamiento de Limoges en Francia, edificio de 1876 y designado como monumento histórico en 1975, se ha derrumbado después de que fuera incendiado como parte de las protestas. pic.twitter.com/vPNb2GpIJT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

Esfera política condena la violencia

Políticos de izquierda y derecha condenaron la violencia de estas protestas en Francia. Tanto el gobierno de centroderecha de Emmanuel Macron como la candidata presidencial de extrema derecha, Marine Le Pen, culparon a grupos de “ultraizquierda”.

“Quienes comparten nuestra lucha no tienen nada que ver con el pillaje, el saqueo”, reaccionó el líder del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), quien antes había respaldado las movilizaciones.

🇫🇷 | Imágenes de los saqueos a las tiendas en París, Francia, durante las masivas y violentas manifestaciones de este sábado. pic.twitter.com/wH6LU7DKsb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

Además, la vicealcaldesa socialista de París acusó a la formación de la candidata Marine Le Pen de avivar las tensiones para llegar a la presidencia en 2027.

Mujtaba Rahman, analista del centro de estudios Eurasia Group, publicó en X que la concentración del sábado “no fue una protesta política en el sentido estricto de la palabra”.

Subrayó que “la mayoría de las verdaderas manifestaciones contra los altos precios del combustible y las deficiencias del sistema educativo fueron pacíficas”.

Mencionó “la violencia provino de un sector marginal de la extrema izquierda”, toda vez que los saqueos “fueron obra de pandillas oportunistas de los suburbios empobrecidos”.

150 policías heridos

En París, los turistas corrían asustados con maletas por las calles llenas de gas lacrimógeno y manifestantes. La fiscalía informó que más de 500 personas seguían detenidas este domingo, entre ellas 171 menores. Por su parte, las autoridades de Lyon, la tercera ciudad más poblada del país, reportaron 160 detenidos.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó que 150 policías y gendarmes resultaron heridos en todo el país.

“Es un milagro que el saldo no sea mayor”, comentó.

"On est proche de l'insurrection".

Scènes de violence en PLEIN CENTRE DE PARIS. pic.twitter.com/EZinf2fsQV — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) October 17, 2026

La policía usó gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes, que respondieron con proyectiles y dispararon fuegos artificiales.

En Saint-Étienne, un joven de 17 años perdió una mano por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad.

¿Por qué ocurrieron estas violentas protestas en Francia?

Entre 550 mil y 800 mil personas, principalmente jóvenes, han participado en estas violentas protestas por el encarecimiento de la vida en Francia.

El costo de la vida ha incrementado en Francia por la guerra en Medio Oriente, la cual ha contribuido a una alza de la inflación en Europa y de los combustibles.

De igual forma, estudiantes se han manifestado por las malas condiciones de sus planteles educativos y los bajos salarios de los docentes, quienes se ven obligados a trabajar en distintos institutos.

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