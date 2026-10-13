Cuatro policías mueren en accidente en la autopista La Pera-Cuautla
El conductor quedó detenido mientras se realizan las investigaciones.
Este lunes, un accidente provocado por la lluvia, el exceso de velocidad y la falta de pericia, dejó como saldo dos policías sin vida en La Pera-Cuautla. Asimismo, dos más elementos más murieron camino al hospital, mientras que otro elemento resultó lesionado.
La patrulla, que pertenece al Grupo de Operaciones Especiales, circulaba por la autopista México-Cuernavaca e intentaba incorporarse a la autopista La Pera-Cuautla cuando el conductor perdió el control sobre el distribuidor vial. Debido a ello, los cinco elementos salieran disparados de la unidad.
Conductor fue detenido tras el accidente
Uno de los policías, quien salió disparado de la unidad, cayó cerca de 20 metros sobre el asfalto de la México-Cuernavaca, mientras que otro quedó prensado entre un barandal y la barrera de contención. Ambos perdieron la vida de forma inmediata.
El lugar fue acordonado por Guardia Nacional y Policía Morelos, mientras que elementos de la fiscalía general realizaban el levantamiento de los cuerpos. A su vez, el conductor quedó en calidad de detenido mientras se deslindan responsabilidades.
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