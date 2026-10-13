Cuatro policías mueren en accidente en la autopista La Pera-Cuautla

Accidente en la México-Cuernavaca. Foto: Uno TV

Este lunes, un accidente provocado por la lluvia, el exceso de velocidad y la falta de pericia, dejó como saldo dos policías sin vida en La Pera-Cuautla. Asimismo, dos más elementos más murieron camino al hospital, mientras que otro elemento resultó lesionado.

La patrulla, que pertenece al Grupo de Operaciones Especiales, circulaba por la autopista México-Cuernavaca e intentaba incorporarse a la autopista La Pera-Cuautla cuando el conductor perdió el control sobre el distribuidor vial. Debido a ello, los cinco elementos salieran disparados de la unidad.

ACTUALIZACIÓN | COMUNICADO DE PRENSA



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos informa que dos de los tres elementos lesionados en el accidente vial registrado esta tarde en la autopista La Pera–Cuautla fallecieron durante su traslado a un hospital, por lo… pic.twitter.com/YhVvKcVHWn — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@sspc_morelos) October 13, 2026

Conductor fue detenido tras el accidente

Uno de los policías, quien salió disparado de la unidad, cayó cerca de 20 metros sobre el asfalto de la México-Cuernavaca, mientras que otro quedó prensado entre un barandal y la barrera de contención. Ambos perdieron la vida de forma inmediata.

El lugar fue acordonado por Guardia Nacional y Policía Morelos, mientras que elementos de la fiscalía general realizaban el levantamiento de los cuerpos. A su vez, el conductor quedó en calidad de detenido mientras se deslindan responsabilidades.

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