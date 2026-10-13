Angélica Rivera contará su historia en Netflix y Sofía Castro la interpretará: “Es un honor”

Sofía Castro interpretará a Angélica Rivera. Foto: Cuartoscuro

Angélica Rivera y Netflix anunciaron a través de sus redes sociales el inicio de la producción de la bioserie de la actriz, que será protagonizada por su hija, Sofía Castro.

Este lunes 12 de octubre, la reconocida actriz de telenovelas anunció que la producción estará a cargo del mismo productor de “Luis Miguel, la serie”. Además, señaló que llegará a la plataforma en 2027.

A través de sus historias de Instagram, Sofía Castro, quien dará vida a su madre en la serie, compartió una declaración que ofreció a Marie Claire, en la que destacó que es un honor interpretar a Angélica Rivera.

“Interpretar a mi mamá en la etapa más compleja y vulnerable de su vida es un honor, una gran responsabilidad y el reto más grande de mi carrera”, mencionó.

¿Qué mostrará la serie de Angélica Rivera?

A través de un comunicado, la plataforma indicó que la producción abordará la historia íntima de la actriz y su camino hasta convertirse en primera dama de México, así como los “retos y sacrificios” a los que se enfrentó y que nunca imaginó que formarían parte de su vida.

“Contar mi historia desde mi esencia es un acto de libertad y valentía. Durante años fui un personaje en la conversación pública. Hoy, con esta serie, quiero mostrar a la mujer detrás de los titulares, con sus errores, sus miedos y su capacidad para reinventarse”, mencionó Rivera a través del comunicado de la empresa.

Las telenovelas más destacadas de Angélica Rivera

A lo largo de su trayectoria, Angélica Rivera ha participado en telenovelas reconocidas en México, entre ellas:

“Alcanzar una estrella II”, en 1991

“La dueña”, en 1995

“Ángela”, en 1998

“Sin pecado concebido”, en 2001

“Mariana de la noche”, en 2003

“Destilando amor”, en 2007

Asimismo, su trayectoria incluye participaciones en videoclips, como “Ahora te puedes marchar”, de Luis Miguel, además de comerciales impresos y audiovisuales.

Sin embargo, una de las etapas de su vida que más atención mediática generó fue su matrimonio con el expresidente Enrique Peña Nieto, durante cuyo mandato se desempeñó como primera dama de México, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.

Con esta producción, se espera conocer más detalles de la vida personal de Rivera, así como de su experiencia durante su matrimonio con Peña Nieto, quien fue el último presidente de México surgido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta la fecha.

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