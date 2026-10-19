Seguro de Desempleo CDMX: fecha, requisitos y documentos para solicitar el apoyo

El seguro de desempleo ofrece poco más de 3 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

El Seguro de Desempleo en la Ciudad de México abrirá un nuevo registro para aquellos que cumplan con los requisitos, entre ellos, haber perdido involuntariamente su empleo formal en la capital. El apoyo es de poco más de 3 mil pesos.

El programa está dirigido a residentes de la capital de entre 18 y 64 años con nueve meses cumplidos, así como a grupos de atención prioritaria, conforme a las excepciones y condiciones establecidas en las reglas de operación.

¿Cuándo se hará el registro de Seguro de Desempleo en CDMX?

Es importante considerar que el periodo de registro para esta apertura será únicamente el 20 de octubre de 2026, entre las 00:00 y las 23:59 horas.

Requisitos y pasos para solicitar el Seguro de Desempleo de CDMX

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y hasta 64 años con 9 meses cumplidos al momento de realizar la solicitud

Ser residente de la Ciudad de México

Haber perdido tu empleo por causas ajenas a tu voluntad a partir del 1 de enero del año previo al ejercicio fiscal vigente

No recibir apoyo económico de otro programa del Gobierno de la Ciudad de México, ni percibir ingresos por jubilación, pensión o alguna relación laboral vigente

Para realizar su registro en la plataforma oficial del programa, es indispensable contar con la cuenta Llave CDMX para ingresar a la plataforma de registro digital.

Durante el trámite deberán adjuntar de forma completa, legible y en formato PDF, JPG o PNG, los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente del INE con domicilio en la Ciudad de México

CURP: Debe estar actualizada (emitida por RENAPO) y coincidir exactamente con la contenida en la identificación oficial (INE)

Documentos para acreditar la pérdida del empleo. Pueden ser constancia laboral, demanda o convenio, constancia de semanas cotizadas o expediente electrónico único

Carta Bajo Protesta de Decir Verdad

Carta Compromiso

¿Cuánto dinero entrega el Seguro de Desempleo?

El apoyo económico establecido para esta convocatoria es de 3 mil 566 pesos, que podrá otorgarse en un máximo de tres ocasiones, conforme a las reglas de operación del programa.

De acuerdo con las autoridades, el Seguro de Desempleo busca brindar respaldo económico a quienes perdieron su trabajo formal de manera involuntaria.

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