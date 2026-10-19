Alimentación para el Bienestar Edomex: ¿cuántas canastas dan en octubre?

Canastas alimentarias en el Estado de México. Foto: Fb/Bienestar Edomex

Las beneficiarias del programa Alimentación para el Bienestar del Estado de México (Edomex) pueden consultar el calendario de distribución de octubre de 2026 para conocer cuándo y dónde recoger sus canastas alimentarias.

La entrega se realiza en los Centros de Distribución (CEDIS) de cada municipio y las mujeres registradas deben acudir personalmente, de acuerdo con la fecha asignada o la notificación que reciban de los Servidores del Pueblo.

Para recoger la despensa, es necesario presentar la credencial para votar del INE, en original y copia, así como el talón correspondiente a la entrega anterior.

En determinados casos, las autoridades también pueden solicitar documentos adicionales, como la CURP, un comprobante de domicilio o el acta de nacimiento.

¿Cuántas canastas de Alimentación para el Bienestar entregan en octubre de 2026?

Las beneficiarias deben revisar los avisos oficiales para confirmar cuántas canastas alimentarias les corresponden durante octubre.

La cantidad no debe darse por hecho únicamente por el mes de entrega, ya que la distribución se organiza conforme al calendario y las reglas de operación del programa.

El apoyo está dirigido a mujeres de entre 50 y 64 años que viven en el Estado de México y cumplen con los criterios establecidos para formar parte del padrón de beneficiarias.

Para evitar confusiones, es recomendable consultar los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar estatal o esperar la notificación directa de los responsables de la entrega.

De esta manera, cada beneficiaria podrá confirmar si tiene una o más canastas asignadas en esta jornada.

¿Cómo recibir la despensa de Alimentación para el Bienestar Edomex?

Las mujeres incorporadas al programa deben acudir personalmente al Centro de Distribución (CEDIS) que les corresponda en su municipio.

La entrega se realiza de acuerdo con el calendario establecido para cada localidad o mediante las indicaciones que los Servidores del Pueblo comuniquen directamente a las beneficiarias.

Antes de acudir, conviene verificar la fecha, el horario y la ubicación del centro asignado, pues las jornadas pueden variar entre municipios.

Para recibir el apoyo, se recomienda llevar los siguientes documentos:

Credencial del INE: original y copia

Talón de la entrega anterior: comprobante para dar seguimiento al apoyo recibido

CURP: en caso de que sea solicitada

Comprobante de domicilio: si las autoridades lo requieren

Acta de nacimiento: cuando se indique como documento adicional

Contar con la documentación completa puede facilitar la revisión de los datos y evitar contratiempos durante la entrega.

¿Qué documentos piden para recoger la canasta alimentaria?

La identificación oficial y el talón de la entrega anterior son los documentos señalados para recoger la despensa.

Sin embargo, las beneficiarias deben prestar atención a las indicaciones que reciban, ya que en algunos casos se puede requerir documentación complementaria.

Es importante llevar la credencial del INE en original y copia para acreditar la identidad.

El comprobante de la entrega previa permite dar continuidad al registro de los apoyos distribuidos.

Si la notificación menciona otros documentos, lo más conveniente es prepararlos antes de trasladarse al CEDIS.

En caso de dudas, las beneficiarias pueden consultar a los responsables del programa mediante los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar del Edomex.

¿Cuándo y dónde recoger la despensa en el Estado de México?

La entrega de Alimentación para el Bienestar Edomex se organiza por municipio, por lo que no existe necesariamente una fecha única para todas las beneficiarias de la entidad.

Las mujeres registradas deben acudir al centro que les corresponde cuando así lo indique el calendario o reciban el aviso directo de los Servidores del Pueblo.

No es recomendable trasladarse sin confirmar previamente la jornada de distribución.

También es importante recordar que el apoyo está dirigido a quienes forman parte del padrón y cumplen con las condiciones del programa.

La asistencia a un CEDIS, por sí sola, no garantiza la entrega de una canasta a personas que no estén registradas como beneficiarias.

Por ello, para conocer la cantidad de despensas asignadas en octubre, la fecha de entrega y los documentos que deben presentar, las beneficiarias deben consultar los avisos oficiales correspondientes a su localidad.

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