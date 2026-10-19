Cáncer de mama: ¿cuándo recurrir a una prótesis y qué opciones de reconstrucción existen?

Si pasaste por la matestomía, lee esta nota. Foto: Shutterstock

La reconstrucción mamaria después de una mastectomía (procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación parcial o total de una o ambas glándulas mamarias) por cáncer de mama, no siempre requiere prótesis ni tiene que realizarse inmediatamente después de retirar el tumor.

Actualmente, existen distintas alternativas, como los injertos de grasa y los colgajos de tejido del propio cuerpo, cuya elección depende del estado de salud de la paciente, sus características físicas y sus preferencias.

En entrevista con Unotv.com, el doctor y cirujano plástico Juan Pablo Menéndez, señaló que algunas mujeres buscan procedimientos más naturales para recuperar el volumen y la forma de sus mamas después de una cirugía por cáncer.

En el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, conocer las opciones disponibles permite entender que la reconstrucción no es un procedimiento único ni una decisión que todas las pacientes deban tomar de la misma manera.

¿Qué opciones aparte de la prótesis existen para reconstruir la mama después de una mastectomía por cáncer?

De acuerdo con el doctor Juan Pablo Menéndez, existen diferentes técnicas para recuperar el volumen de la mama después de una cirugía oncológica. La elección depende, entre otros factores, de la cantidad de tejido disponible, el estado de salud de la paciente y las características de la intervención.

Una de estas alternativas es el injerto de grasa, mediante el cual se extrae tejido adiposo de una zona del cuerpo donde exista suficiente cantidad y se coloca en la región mamaria. Sin embargo, el procedimiento tiene limitaciones; ya que de acuerdo con el especialista, permanece aproximadamente entre el 50 y el 70% de la grasa inyectada, por lo que la reconstrucción puede realizarse en varias sesiones.

Otra alternativa consiste en utilizar expansores para preparar los tejidos antes de colocar una prótesis definitiva; según explicó el especialista, el expansor se va llenando gradualmente para ampliar y dar elasticidad a los tejidos. Este proceso puede requerir visitas médicas cada una o dos semanas para ajustar el volumen. Una vez que los tejidos están preparados, se realiza otra cirugía para colocar la prótesis definitiva y dar forma a la región mamaria.

Menéndez señaló que esta opción suele utilizarse porque permite realizar la reconstrucción mediante un procedimiento escalonado. No obstante, advirtió que los expansores pueden llegar a salir a través de la piel, mientras que las prótesis pueden presentar contractura capsular, una complicación en la que el tejido que rodea el implante se endurece y puede ocasionar dolor o cambios estéticos.

Los colgajos son otra alternativa para recuperar el volumen mamario, en estos procedimientos se utiliza tejido de otra zona del cuerpo, como la espalda o la parte baja del abdomen, para reconstruir la mama.

La posibilidad de utilizar estas técnicas depende de las características de cada paciente y de la valoración del equipo médico.

¿Qué riesgos tiene la reconstrucción mamaria?

Foto: Getty Images

Los riesgos varían de acuerdo con la técnica utilizada, por lo que es importante que las pacientes conozcan las posibles complicaciones antes de tomar una decisión.

Durante la entrevista, Menéndez identificó los siguientes aspectos:

Injerto de grasa: una parte del tejido inyectado puede reabsorberse, lo que limita el volumen que se conserva y puede hacer necesarias varias sesiones

una parte del tejido inyectado puede reabsorberse, lo que limita el volumen que se conserva y puede hacer necesarias varias sesiones Expansores: existe la posibilidad de que el dispositivo se desplace o salga a través de la piel

existe la posibilidad de que el dispositivo se desplace o salga a través de la piel Prótesis mamarias: pueden presentar contractura capsular, que puede provocar endurecimiento, dolor y alteraciones en la apariencia de la mama

pueden presentar contractura capsular, que puede provocar endurecimiento, dolor y alteraciones en la apariencia de la mama Colgajos: al tratarse de procedimientos que trasladan tejido de una región corporal a otra, su realización requiere valorar las características de la paciente y la complejidad de la cirugía

El especialista también señaló que las técnicas pueden combinarse para intentar reducir la cantidad de intervenciones y riesgos a las que se somete una paciente.

Por ello, la decisión no debe basarse únicamente en el resultado estético esperado, sino también en los riesgos, el proceso de recuperación y las condiciones de salud de cada mujer.

¿Cuándo se puede realizar la reconstrucción mamaria: inmediatamente o después del tratamiento?

La reconstrucción mamaria puede realizarse en el mismo momento en que se retira el tumor o en una etapa posterior, ambas posibilidades existen y la elección depende de las condiciones de la paciente y de la coordinación entre los equipos médicos.

La reconstrucción inmediata se lleva a cabo cuando el hospital cuenta con un equipo de oncología o mastología y otro de cirugía plástica que trabajan en conjunto. En estos casos, primero se realiza la cirugía para retirar el tumor y, posteriormente, el equipo de cirugía plástica lleva a cabo la reconstrucción.

Por otro lado, la reconstrucción tardía se realiza después de la cirugía oncológica; esto puede ocurrir porque la paciente prefiere esperar o porque el hospital donde recibió el tratamiento inicial no cuenta con un servicio de reconstrucción mamaria.

Menéndez subrayó que no existe un único momento que sea adecuado para todas las mujeres, pues la decisión depende del estado general de salud, la complejidad de la cirugía y la valoración conjunta de los especialistas.

¿Cuánto duran las prótesis tras el cáncer de mama?

Sobre la duración de los implantes, Menéndez comentó que las prótesis actuales pueden permanecer durante muchos años e incluso toda la vida, aunque esto no significa que todas las pacientes vayan a conservarlas sin necesidad de otra intervención.

El especialista explicó que el cuerpo cambia con el envejecimiento y que la gravedad y la pérdida de firmeza de los tejidos pueden modificar la posición y la apariencia de las prótesis con el paso del tiempo.

En consecuencia, algunas mujeres pueden decidir someterse a una nueva cirugía para cambiar el tamaño o mejorar la forma de la mama reconstruida. El seguimiento médico es importante para evaluar la evolución de la reconstrucción y determinar si es necesario realizar algún procedimiento adicional.

Finalmente, el doctor Juan Pablo Menéndez destacó que conocer las alternativas, sus posibles complicaciones y los tiempos disponibles permite tomar una decisión informada, sin asumir que existe una única manera de afrontar la pérdida de una mama.

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