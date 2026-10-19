¿Cuáles son los disfraces más populares para Halloween 2026?

Los disfraces más populares para usar en Halloween este año | Foto: Shutterstock

El Halloween es una celebración que ofrece a las personas la oportunidad de disfrazarse durante una noche y Google lanzó la plataforma “Frightgeist” en la que se puede consultar cuáles son los disfraces en mayor tendencia dentro de Estados Unidos (EE.UU.).

De esta manera, los entusiastas de la temporada más escalofriante del año podrán obtener ideas para su propia personificación en la llamada “Noche de Brujas“, viendo los conceptos más populares también para niños, parejas y mascotas.

Los 15 disfraces más populares para Halloween 2026

La lista de tendencias de Google Frightgeist muestra cuáles son las 15 ideas de disfraces de Halloween en mayor tendencia entre los estadounidenses rumbo al próximo 31 de octubre:

Buddy, el Unicornio | Personaje de la película de terror “Buddy“. Needoh | El popular juguete que es tendencia entre los jóvenes. Nikki | Personaje interpretado por Inde Navarrette en “Obsesión“, cinta que habla de un hechizo de amor que sale mal. Agamenón | Personaje de “La Odisea“, de Christopher Nolan, interpretado por Benny Safdie. Lily Love Braids | Personaje de “Poppy Playtime“, videojuego de terror y supervivencia en internet. Oliver Tree | Cantautor estadounidense que falleció el pasado 14 de junio en Brasil. Verity | Entidad maligna popularizada por creepypastas de “Minecraft“. Carl | Personaje de la saga de libros juvenil titulada “Dungeon Crawler Carl“. Disco Scooby Doo | Basado en el outfit que luce el Gran Danés en “Scooby-Doo 2: Monstruos Sueltos“. Hazel Hook | Personaje de la película “Los Descendientes: Un malvado País de las Maravillas”. Capitán Clark | Villano y monstruo principal de la película “Backrooms“. Dolly Parton | Cantautora estadounidense que falleció el pasado 25 de agosto. Thragg | Personaje de los comics de “Invincible“. Kenny Rogers | Cantante y compositor estadounidense que falleció en 2020. Bowser Jr. | Personaje de los videojuegos de Nintendo y popularizado por la cinta “Super Mario Galaxy: La película“.

Fuente: Google Frightgeist

El disfraz más buscado rumbo a Halloween es el de Buddy, el personaje de la controversial película de terror homónima que se popularizó por atraer a decenas de familias, sin saber que se encontrarían con un slasher violento.

El listado lo completan personajes de películas como Nikki, de la sorpresiva “Obsesión” y Bowser Jr., de “Super Mario Galaxy: La Película”, así como inspiraciones de videojuegos y cantantes que recientemente murieron como Oliver Tree y Dolly Parton.

Los 10 mejores disfraces de pareja para Halloween

A pesar de que “Scooby-Doo 2: Monstruos Sueltos” salió hace 22 años, los usuarios estadounidenses no olvidan la escena de Guanabacoa en el bar de los villanos de Coolsville, ya que la lsita de disfraces en pareja lo lidera Scooby y Shaggy.

Disco Scooby Doo y Shaggy | Inspirados en la escena del bar de los villanos en “Scooby-Doo 2: Monstruos Sueltos“. Cíclope y Jean Gray | Personajes de los cómics de “X-Men” que tuvieron relevancia este año por la serie “X-Men 97“. Nikki y Bear | Pareja protagonista de “Obsesión“. JLo y Maverick | Pareja de la serie “Off Campus” de Amazon Prime Video. Hannah y Garrett | Pareja de la serie “Off Campus” de Amazon Prime Video. Vaqueros y ángeles | No hace referencia a ningún elemento particular de la cultura pop. Ricky Bobby y Carley Bobby | Personajes de la película “Ricky Bobby: Loco por la velocidad“. Wall-E y Eva | Protagonistas de la película “Wall-E“. Woody y Tiro al blanco | Personajes de la saga de “Toy Story“. Joe Dirt y Brandy | Personajes de la película “Joe Dirt“.

Fuente: Google Frightgeist

Los 10 disfraces más populares para niños en Halloween

A pesar de que Dolly Parton no fue una artista particularmente conocida por los niños, los padres de los pequeños querrían aprovechar su afición por la cantante para disfrazarlos en Halloween.

Dolly Parton | Cantautora estadounidense que falleció el pasado 25 de agosto. Ella Langley | Cantante estadounidense autora de “Choosing Texas“. Dumpling | Forma de un platillo chino y de un squishy. Shakira | Cantante colombiana. Ash Ketchum | Personaje del manga y serie “Pokémon“. Hannah Montana | Personaje principal de la serie de Disney Channel en los años 2000. Spider-Gwen | Personaje de cómics de “Spider-Man“. Michael Jackson (Thriller) | Atuendo de color negro y rojo que se usó en el videoclip de “Thriller“. Pomni | Personaje de la serie digital “The Amazing Digital Circus“. Grogu | Personaje de “The Mandalorian and Grogu“.

Fuente: Google Frightgeist

Los 10 disfraces más populares para tus mascotas en Halloween

Los disfraces de ciempiés, refresco, papa al horno y cucaracha son algunas de las opciones más buscadas por los usuarios rumbo al Halloween para mascotas, incluyendo perros y gatos.

Ciempiés | Ideal para un largo perro salchicha. Dolly Parton | La cantante de country también inspira a los disfraces de mascotas. Tiro al blanco | El caballo de Woody en “Toy Story“. Coca-Cola de dieta | Disfraz de lata de refresco. Princess Donut | Personaje de la saga de libros juvenil titulada “Dungeon Crawler Carl“. Lamb Chop | Disfraz del juguete para perros con forma de oveja Pua | El puerquito que acompaña a Moana en la cinta de Disney Papa al horno | Disfraz con forma del platillo. Cucaracha | Una alternativa aterradora y desagradable. Mate | La grúa amiga del Rayo McQueen en la trilogía de “Cars“.

Fuente: Google Frightgeist

10 disfraces de Halloween inspirados en películas de horror

Así como en la lista general, Buddy es el disfraz más popular de Halloween entre las opciones basadas en películas de terror; le sigue el personaje de Jessica Chastain en “Madre Siniestra“.

Buddy, el Unicornio | Personaje de la película de terror “Buddy“. La otra mami | Personaje interpretado por Jessica Chastain en “Madre Siniestra“. “The Whisperman” | Personaje de la película “Susurran tu nombre” con Robert De Niro. “The Passenger” | Villano de la película “El Pasajero del Diablo“. Brute | El asesino de la película “Brute 1976“. Cyrus Lam | El fantasma de “La Noche del Demonio: Están Entre Nosotros“. Resident Evil | Personaje no especificado de “Resident Evil: Noche Cero“. Aracnofobia | Personaje no especificado de la película “Aracnofobia“. Hokum | Villanos de la película “Hokum“. Capitán Clark | Villano y monstruo de la película “Backrooms“.

Fuente: Google Frightgeist

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