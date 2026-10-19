Vino, fuego y protestas en París: la pareja que se volvió viral en medio del caos

También se difundieron videos descontextualizados o con IA. Foto: Reuters.

Una pareja bebió y fumó tranquilamente mientras, de fondo, ardía una hoguera cerca del Arco del Triunfo en París, en plenas protestas contra el encarecimiento de la vida en Francia que han dejado, hasta el momento, más de 2 mil 500 arrestos y 3 mil negocios dañados.

Un hombre de chamarra negra platica con una mujer rubia, de lentes y bufanda. Dos copas de vino descansan sobre una mesa redonda, blanca. La pareja fuma y no deja de platicar mientras, al fondo, arde una pila entre un par de árboles en la zona del Arco del Triunfo de París.

No es la imagen poética de una película, sino una escena real de las intensas protestas del 17 de octubre (día de mayor agitación) en Francia este 2026.

El video que muestra a la pareja se ha hecho tan viral como las propias manifestaciones que buscan una mejor calidad de vida.

A couple seem unfazed as they enjoy a drink close to the Arc de Triomphe while rioters set things on fire in the background.



France protests latest ➡️ https://t.co/UhBnBwtF7e pic.twitter.com/IZZLpuymba — Sky News (@SkyNews) October 19, 2026

De igual manera, se viralizó el video de una guía turística que siguió su recorrido en bote por París en pleno caos, bajo humaredas de humo. En el clip, se observa cómo los turistas aprovechan para grabar el fuego y los disturbios con sus celulares. Hasta el momento, el video no había sido verificado.

🇫🇷 | Una guía turística sigue con su recorrido por París mientras el caos y los incendios se apoderan de las calles, como si todo transcurriera con absoluta normalidad.

pic.twitter.com/5Zv8d4ifvJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026

Videos con IA y descontextualizados

En otras imágenes, una mujer de cabello largo y lentes de sol bebe café de una taza de porcelana en una pequeña mesa redonda. Mira hacia un punto indeterminado, mientras, a sus espaldas, el cielo se pinta de gas lacrimógeno por encima de cientos de policías antimotines.

“Cuando solo me dieron la visa por una semana”, dice el metraje en ruso.

Woman posts a video of her vacation in Paris



The caption reads: 'They only gave me the visa for one week' pic.twitter.com/OLztrgi6d8 — RT (@RT_com) October 18, 2026

Pese a que el video fue difundido por RT, hay signos de una posible creación con IA, tanto en su composición como por la presencia de manifestantes al fondo. Hasta el corte de esta edición, ninguna autoridad había confirmado la veracidad de este video.

De igual forma, en redes sociales circuló un video donde un hombre de gabardina café y una mujer beben una copa de vino en una pequeña mesa al aire libre. Como en el primer metraje, platicaban tranquilamente mientras una hoguera ardía a metros de distancia, rodeada por decenas de manifestantes.

Sin embargo, no corresponde a las protestas en Francia de este 2026, sino a las manifestaciones de marzo del 2023 contra la reforma a las pensiones impulsada por Emmanuel Macron, de acuerdo con una verificación del Observatorio Europeo de Medios Digitales de Europa Central (CEDMO).

🇫🇷 A video of a couple drinking wine with a burning street in the background is being shared in connection with the current protests in France.



In fact, the video was already circulating in March 2023, during protests against France’s pension reform. ❌



Read the full fact-check… pic.twitter.com/A1wLAXk3HK — CEDMO (@CEDMOhub) October 9, 2026

Toque de queda en Francia

El presidente Emmanuel Macrón anunció este lunes varios toques de queda parciales en ciudades como París, Lille y Lyon. Los habitantes no podrán recorrer las calles por la noche. Tan solo en París, el toque de queda aplica de las 23:00 horas del lunes a las 06:00 del martes.

Además, la prefectura de policía prohibió manifestaciones durante la noche en zonas como la plaza de la República, donde se registraron choques con la policía en las protestas del fin de semana.

#Internacionales



La Policía de París dispersó el domingo una concentración no autorizada con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, y se registraron nuevos saqueos cerca de la plaza de la República tras las protestas contra el costo de vida.



Se reportan miles de detenidos. pic.twitter.com/yJQEAxav3E — El Clarín (@SVElClarin) October 18, 2026

Estas manifestaciones dejaron más de 2 mil 500 arrestos y aproximadamente mil agentes heridos.

Alrededor de 3 mil negocios quedaron afectados por los saqueos, impulsados por grupos de extrema izquierda, según el gobierno francés.

Los habitantes de Francia, en su mayoría jóvenes, participaron en las manifestaciones en contra del encarecimiento del nivel de vida por la inflación y deficiencias en el sistema educativo.

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