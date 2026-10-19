Lluvias en Chiapas dejan un menor muerto; activan alerta naranja por frente frío 2

Lluvias dejan afectaciones en Chiapas. Foto: Lizeth Coello

Las lluvias provocadas por el frente frío número 2 dejaron un menor de edad muerto en Chiapas, además de deslaves, hundimientos y bloqueos carreteros en distintos municipios. Ante el pronóstico de precipitaciones torrenciales de hasta 250 milímetros, Protección Civil activó la alerta naranja en 20 municipios de las regiones Norte y Mezcalapa y reforzó las labores preventivas.

Menor muere arrastrado por la corriente de un río en Chiapas

El menor falleció la noche del domingo, luego de caer al río de la comunidad de Catishtic y ser arrastrado por la corriente generada por las lluvias. Pobladores intentaron rescatarlo, pero el agua desplazó su cuerpo varios metros río abajo.

Cuando lograron recuperarlo, ya no presentaba signos vitales. Las autoridades tradicionales, a través del juez de Paz y Conciliación Indígena, dieron fe de los hechos y entregaron el cuerpo a sus familiares conforme a los usos y costumbres de la comunidad.

La mañana de este lunes, el menor era velado en su domicilio particular.

Ante lo ocurrido, las autoridades exhortaron a madres y padres de familia a vigilar a niñas y niños, especialmente cerca de ríos, arroyos y zonas susceptibles a inundaciones, donde las corrientes pueden aumentar durante las precipitaciones.

Deslaves y cierres carreteros por lluvias en Chiapas

Las precipitaciones también provocaron afectaciones en caminos y carreteras de distintos municipios de Chiapas, por lo que brigadas de Protección Civil realizaron recorridos, labores de limpieza y acordonamientos preventivos.

En Ocosingo, personal municipal retiró arena y lodo acumulados en los desagües del puente carretero Ocosingo-Altamirano. Además, detectó un deslizamiento de tierra a la altura de la comunidad La Ventana, cuya atención tendrá seguimiento para retirar el material y reducir riesgos para los automovilistas.

En Francisco León, las brigadas retiraron ramas y árboles caídos, además de acordonar tramos carreteros de Santa Martha, San José Maspac y Azapac-Francisco León, donde se registraron asentamientos y deslizamientos de tierra.

Por su parte, en Ixhuatán, Protección Civil verificó un deslave en el camino de terracería de la ribera San Miguel Buenavista. El tramo permanece cerrado a la circulación vehicular como medida preventiva, sin reporte de personas lesionadas.

Hundimiento afecta carretera Pichucalco-Escopetazo

En el kilómetro 87 de la carretera Pichucalco-Escopetazo, en el tramo Pichucalco-Ixtacomitán, a la altura de la finca Amparito, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) acordonó la zona tras detectar un hundimiento de aproximadamente 20 centímetros en un carril y la inclinación del muro de soporte.

Debido a esta afectación, la circulación continúa de manera parcial por un solo carril.

En la región De Los Bosques, un deslizamiento de aproximadamente tres metros cúbicos de tierra bloqueó el tránsito vehicular en el tramo Jitotol-San Pascualito y afectó parcialmente un predio particular. En este punto no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas.

Asimismo, en la carretera Jitotol-El Zacatal comenzaron los trabajos para retirar material pétreo y liberar la vía, con apoyo de la Guardia Nacional mediante el Plan DN-III-E y Protección Civil Municipal.

Activan alerta naranja por lluvias torrenciales en 20 municipios

La Secretaría de Protección Civil activó la alerta naranja para 20 municipios de las regiones Norte y Mezcalapa, ante el pronóstico de lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros.

El pronóstico contempla las siguientes condiciones de lluvia por región:

Torrenciales: Norte y Mezcalapa, con precipitaciones de hasta 250 milímetros.

Intensas: De Los Bosques, Selva Lacandona y Soconusco.

Muy fuertes: Maya, Tulijá Tseltal Chol, Altos Tsotsil Tseltal, Frailesca, Sierra Mariscal e Istmo Costa.

Fuertes: Valles Zoque, Metropolitana, De Los Llanos y Meseta Comiteca Tojolabal.

Además, para el golfo de Tehuantepec se pronostican vientos sostenidos de entre 46 y 64 kilómetros por hora, con rachas de 74 a 92 kilómetros por hora y oleaje de 3.6 a 4.8 metros de altura.

Protección Civil emite recomendaciones ante las lluvias

Ante el riesgo de nuevas afectaciones por las lluvias en Chiapas, las autoridades recomendaron asegurar objetos que puedan caer por el viento y mantenerse alejados de árboles, postes y espectaculares.

También pidieron extremar precauciones en las zonas costeras, evitar exponerse a corrientes de agua y atender las indicaciones del personal de emergencia.

Las autoridades mantienen las labores de supervisión y prevención ante el pronóstico de precipitaciones, deslaves y posibles afectaciones en caminos y carreteras de la entidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.