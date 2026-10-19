Frente frío 2 provocó aumento en la erosión marina en costas de Tabasco

Frente frío 2 causó erosión en las costas de Tabasco. Foto: Armando de la Rosa.

Autoridades de Tabasco dieron a conocer que una de las consecuencias del frente frío número 2 es la erosión marina que se ha producido en algunas costas del estado, principalmente en dos, Paraíso y Cárdenas.

Erosión marina en costas de Tabasco por el frente frío 2

De acuerdo con el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, el frente frío número 2 causó daños graves, no por la lluvia, sino por la erosión marina en las costas de Paraíso y Cárdenas.

Por esta razón, el mandatario estatal anunció que visitará personalmente las costas afectadas por el oleaje y la erosión marina para atender a la población y revisar la infraestructura urbana.

Tabasco pierde 80 metros por erosión marina

El gobernador explicó que su administración está en alerta desde hace tiempo por el tema de la erosión marina, la cual es un fenómeno que afecta a todo el golfo de México y que provocó en los últimos años la pérdida de 70 kilómetros de territorio en Tabasco.

Al respecto, añadió que tan sólo de agosto de este 2026 a la fecha se han perdido 80 metros de tierra frente al mar en la entidad.

Lluvias y oleaje dejan a mil 400 personas afectadas

Por su parte, el coordinador de Protección Civil de Tabasco, Armando Pulido Pardo, dijo que el fuerte oleaje y las lluvias del frente frío número 2 dejaron mil 457 personas y 229 viviendas afectadas en comunidades costeras de Tabasco.

De igual forma, comentó que las presas ubicadas en los limites de Tabasco y Chiapas se mantienen en niveles normales y la presa Peñitas mantiene una extracción de agua de 550 metros cúbicos por segundo.

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