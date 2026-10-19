La izquierda bajo la lupa en CDMX

El analista Luis Rubio comenta que la Ciudad de México lleva años gobernada por la izquierda, primero por el PRD y posteriormente por Morena. A su juicio, casi tres décadas son suficientes para evaluar los resultados de estos gobiernos y cuestionar si han mejorado las condiciones de vida de los capitalinos, particularmente en transporte público, infraestructura, empleo, educación y oportunidades de inversión.

En su opinión, para Uno TV, sostiene que el balance de este tiempo es negativo, pues considera que la CDMX no ha logrado avances suficientes en servicios públicos, movilidad y desarrollo económico. También cuestiona la permanencia del mismo grupo político en el poder y la debilidad de la oposición.

Ante las próximas elecciones, plantea la importancia de que los ciudadanos exijan cuentas a las autoridades federales y locales y evalúen los resultados de sus gobiernos antes de decidir su voto.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.