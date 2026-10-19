Siete lugares de EE. UU. no cambian la hora: Hawái, Arizona y estos territorios

Cambio de horario en Estados Unidos. Foto: Envato.

Cuando millones de personas en Estados Unidos atrasen sus relojes el próximo 1 de noviembre, habrá lugares donde no tendrán que hacer absolutamente nada. Hawái, la mayor parte de Arizona y cinco territorios estadounidenses mantienen la misma hora durante todo el año. La excepción más curiosa está en Arizona, donde una comunidad indígena sí ajusta sus relojes y crea una diferencia que puede sorprender a quienes viajan por la región.

¿Cuáles son los siete lugares de Estados Unidos que no cambian la hora?

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, siete jurisdicciones no observan el horario de verano (Daylight Saving Time): dos estados y cinco territorios. Estos son:

Hawái: mantiene su horario estándar durante todo el año

mantiene su horario estándar durante todo el año Arizona: la mayor parte del estado no adelanta ni atrasa sus relojes

la mayor parte del estado no adelanta ni atrasa sus relojes Puerto Rico: conserva el mismo horario durante todo el año

conserva el mismo horario durante todo el año Islas Vírgenes de Estados Unidos: no aplican el cambio estacional

no aplican el cambio estacional Samoa Americana: mantiene su horario sin ajustes por el verano

mantiene su horario sin ajustes por el verano Guam: no participa en el cambio de hora

no participa en el cambio de hora Islas Marianas del Norte: tampoco modifican sus relojes por el horario de verano

La lista está respaldada por la información oficial del Departamento de Transporte, que establece cuáles son las jurisdicciones estadounidenses exentas de esta práctica.

La precisión importa: no se trata de siete estados. Solo Arizona y Hawái son estados; los otros cinco lugares son territorios de Estados Unidos.

¿Por qué Hawái y Arizona no cambian el horario?

Aunque ambos estados mantienen sus relojes sin cambios estacionales, sus razones son diferentes.

En Hawái, la cercanía con el ecuador hace que la duración de los días varíe relativamente poco durante el año. Adelantar el reloj no ofrece una ventaja suficientemente importante como para justificar el ajuste.

Arizona tomó otra decisión. En una región donde las temperaturas del verano pueden ser extremas, prolongar la luz solar durante la tarde puede significar más calor durante las horas en que las personas intentan descansar o regresar a casa.

Por eso, el estado dejó de aplicar el horario de verano en 1968. Hawái había adoptado su exención un año antes, en 1967, según explica el portal especializado History.

¿Qué ocurre con la Nación Navajo en Arizona?

Aquí aparece una de las particularidades más llamativas del mapa horario estadounidense.

La mayor parte de Arizona permanece en horario estándar durante todo el año, pero la Nación Navajo sí observa el horario de verano. Su territorio se extiende por partes de Arizona, Nuevo México y Utah, y mantener una referencia horaria común facilita la coordinación entre sus comunidades.

La excepción puede complicar un viaje por el noreste de Arizona. Dependiendo de la ruta y de la jurisdicción que se atraviese, el reloj puede cambiar aunque la distancia recorrida sea relativamente corta.

La situación también tiene otro matiz: la reserva Hopi, ubicada dentro del territorio de Arizona y rodeada en buena parte por tierras de la Nación Navajo, no aplica el horario de verano. Por eso, conviene revisar la hora local antes de programar una cita o un traslado por esa zona.

¿Cuándo cambia la hora en Estados Unidos en noviembre de 2026?

El horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 de la madrugada, en las zonas que sí siguen el calendario federal. En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) explica que el horario de verano de 2026 comenzó el 8 de marzo y concluirá el 1 de noviembre. La regla general establece que el cambio de primavera ocurre el segundo domingo de marzo y el de otoño, el primero de noviembre.

Para quienes viven en las zonas que sí aplican el cambio, los teléfonos y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente. Los relojes analógicos, en cambio, pueden requerir un ajuste manual.

La diferencia también afecta a quienes llaman a familiares, trabajan a distancia o coordinan reuniones entre distintos estados y territorios. Una hora de diferencia puede alterar una jornada laboral o una cita médica si no se comprueba el horario local.

El mapa horario de Estados Unidos no es tan uniforme como parece. Y aunque la mayoría de la población seguirá atrasando sus relojes en noviembre, en estos siete lugares la hora permanecerá igual.

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