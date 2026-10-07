¿Qué días se iza la Bandera de México a media asta y por qué?

Bandera de México. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Bandera de México se iza a media asta en distintas fechas del año para recordar acontecimientos considerados solemnes y rendir homenaje a personajes de la historia nacional. Actualmente, la ley establece 32 fechas en las que corresponde hacerlo.

La lista está definida en el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales y fue ampliada en 2025. Entre las conmemoraciones están las muertes de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Emiliano Zapata, así como los sismos del 19 de septiembre y los hechos de Tlatelolco de 1968.

¿Qué significa izar la Bandera de México a media asta?

La Secretaría de Gobernación (Segob) señala que la Bandera Nacional se iza a media asta en fechas solemnes para todo el país en las que se guarda duelo.

Esto puede ocurrir para conmemorar la muerte de personajes históricos o recordar gestas en las que mexicanos perdieron la vida. Estas fechas están establecidas por ley.

No debe confundirse con el izamiento a toda asta, reservado en el calendario cívico para conmemoraciones de carácter festivo.

¿Qué días se iza la Bandera a media asta en México?

Éstas son las 32 fechas establecidas actualmente en la ley:

2 de enero: muerte de Margarita Maza.

15 de enero: muerte de Ignacia Riesch.

14 de febrero: muertes de Vicente Guerrero y Agustina Ramírez.

22 de febrero: muerte de Francisco I. Madero.

28 de febrero: muerte de Cuauhtémoc.

2 de marzo: muerte de Josefa Ortiz.

10 de abril: muerte de Emiliano Zapata.

16 de abril: muerte de Rosario Ibarra.

17 de abril: muerte de Sor Juana Inés de la Cruz.

18 de abril: muerte de Elvia Carrillo Puerto.

21 de abril: Defensa del Puerto de Veracruz.

2 de mayo: muerte de pilotos del Escuadrón 201.

21 de mayo: muerte de Venustiano Carranza.

22 de mayo: muerte de Mariano Escobedo.

13 de julio: muerte de Juana Belén Gutiérrez.

16 de julio: muerte de María Refugio “Cuca” García.

17 de julio: muerte de Álvaro Obregón.

18 de julio: muerte de Benito Juárez.

30 de julio: muerte de Miguel Hidalgo y Costilla.

31 de julio: muerte de Sara Pérez Romero.

21 de agosto: muertes de Leona Vicario y Carmen Serdán.

12 de septiembre: gesta del Batallón de San Patricio.

13 de septiembre: sacrificio de los Niños Héroes.

19 de septiembre: sismos de 1985 y 2017.

22 de septiembre: muerte de Laureana Wright.

2 de octubre: caídos en Tlatelolco en 1968.

7 de octubre: sacrificio del senador Belisario Domínguez.

11 de octubre: muertes de Gertrudis Bocanegra y Rita Cetina Gutiérrez.

15 de octubre: muerte de Dolores Jiménez y Muro.

3 de noviembre: muerte de Elena Arizmendi.

25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

22 de diciembre: muerte de José María Morelos.

La lista vigente fue modificada en julio de 2025 para incorporar nuevas fechas relacionadas con mujeres que han formado parte de la historia de México.

¿Dónde debe izarse la Bandera a media asta en estas fechas?

La obligación se vincula con los edificios y lugares contemplados en el artículo 15 de la misma ley. Además, el personal encargado debe vigilar que la Bandera sea izada y arriada puntualmente en las fechas correspondientes.

La legislación también permite que, ante acontecimientos de excepcional importancia para el país, se determine el izamiento de la Bandera en días distintos a los incluidos en el calendario habitual.

Así, ver la Bandera de México a media asta no necesariamente responde a un acontecimiento ocurrido ese mismo día: puede tratarse de una de las fechas de duelo y conmemoración establecidas oficialmente.

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