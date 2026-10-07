Agua sucia en Guadalajara: mapa de zonas afectadas

En Guadalajara hay mala calidad del agua potable. Foto: IA

En Jalisco, desde marzo de este año, unotv.com reportó que habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) recibían agua potable con suciedad o con una coloración extraña en sus domicilios.

¿Cómo se compone la Zona Metropolitana de Guadalajara?

La Zona Metropolitana de Guadalajara está integrada por Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán. En este punto es importante precisar que Ixtlahuacán de los Membrillos no forma parte de la Junta de Gobierno del SIAPA.

¿En dónde se tienen reportes de mala calidad del agua?

Los reportes ciudadanos y de medios locales señalan afectaciones en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Foto: IA

En Guadalajara , se han reportado problemas en colonias como Circunvalación Oblatos, 18 de Marzo y Francisco Villa, entre otras.

, se han reportado problemas en colonias como Circunvalación Oblatos, 18 de Marzo y Francisco Villa, entre otras. En Tonalá , los reportes corresponden a zonas como el fraccionamiento Misión de los Viñedos, Coyula y la colonia 20 de Noviembre.

, los reportes corresponden a zonas como el fraccionamiento Misión de los Viñedos, Coyula y la colonia 20 de Noviembre. En Zapopan , se han señalado colonias como Jocotán, Arcos de Guadalupe y Ciudad Granja.

, se han señalado colonias como Jocotán, Arcos de Guadalupe y Ciudad Granja. Mientras que en Tlaquepaque, existen reportes de ciudadanos y medios locales sobre afectaciones en la colonia Parques de Santa Cruz del Valle.

¿En qué colonia vives y cómo continúa saliendo el agua en tu casa? 💧🤢



A través de reportes ciudadanos nos siguen llegando videos que muestran que el suministro de agua continúa en pésimas condiciones en distintas zonas de la ZMG. Colonias como Del Fresno, Santa María del… pic.twitter.com/qdQJdVO3MJ — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) October 6, 2026

Los reportes corresponden a señalamientos ciudadanos y de medios locales, por lo que no se presentan como una confirmación oficial de que todas las zonas mencionadas tengan actualmente un problema de calidad del agua.

Vecinos de distintos puntos de la Zona Metropolitana reportan afectaciones en el suministro y/o calidad del agua potable. Recopilamos algunos de los lugares señalados:



📍 GUADALAJARA

* Circunvalación Oblatos

* Col. 18 de Marzo

* Francisco Villa

* Zona Chapultepec

* Col. Oblatos… pic.twitter.com/VJG6sdLCfQ — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) October 6, 2026

Crisis de agua en Jalisco

Siete meses después, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que existe una problemática con la calidad del agua potable en la entidad. Ante esta situación, sostuvo una reunión con presidentes municipales de los ayuntamientos que forman parte de la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con el objetivo de comenzar a trabajar en acciones para mejorar la calidad del líquido.

Entre las primeras medidas anunciadas por Lemus se encuentra dejar de utilizar el agua proveniente de la presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala para abastecer a la ciudad. Sin embargo, esta decisión implicará una reducción en el caudal de agua que recibe la ciudadanía.

La ciudad está viviendo una crisis de agua potable como nunca antes. Este es el tema que hoy preocupa y molesta a miles de familias en la ciudad. Y tienen toda la razón. No hemos negado esa realidad, pero tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados.



Sostuve una reunión con las… pic.twitter.com/L6gUvY2lFW — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 6, 2026

El gobernador señaló que, pese a esta reducción, en las próximas semanas se espera observar una mejora en la calidad del líquido. En ese sentido, indicó que se trabaja de manera coordinada con los gobiernos municipales para afectar lo menos posible a la población. El plan tendría una duración aproximada de seis meses, periodo en el que se prevé concluir las obras del acueducto de desvío de La Calera y la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle.

De acuerdo con lo señalado por Lemus, estas obras permitirán dejar de utilizar el agua de la presa Las Pintas cuando no presente condiciones adecuadas de calidad.

Convocan a megamarcha por mala calidad del agua en Guadalajara

En redes sociales circula una convocatoria para realizar una megamarcha por el agua el próximo domingo 11 de octubre.

De acuerdo con el cartel, el punto de reunión sería La Minerva, en Guadalajara, a las 12:00 horas, y la movilización tendría como destino Casa Jalisco.

La convocatoria de la marcha ya circula en redes sociales y se prevé una amplia participación ciudadana.

Convocan vecinos a manifestarse por agua infecta en Guadalajara, el próximo domingo 11 de octubre del 2026, a las 12:00 horas, en la fuente de La Minerva. https://t.co/J3Q4oyTiSc — Estos Tiempos con Pedro Mellado (@EstosTiempos) October 6, 2026

Protestas aumentan por calidad del agua

La convocatoria surge después de los bloqueos registrados este 5 y 6 de octubre en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde habitantes exigieron una solución a los reportes relacionados con la calidad del agua.

Los inconformes utilizaron consignas para reclamar a las autoridades y pidieron atención a las zonas donde, según sus testimonios, el problema lleva varios meses.

La movilización planteada para el 11 de octubre se mantiene, por ahora, como una convocatoria difundida en redes sociales, por lo que se recomienda consultar información oficial y de los organizadores antes de acudir.

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