Electricistas de Oklahoma llevarán el servicio a dos aldeas de Guatemala

Instalarán en Guatemala más de 60 postes y siete transformadores. Foto: Envato

Un total de 18 voluntarios de cooperativas eléctricas, entre ellos siete de Oklahoma, viajarán a Guatemala con el objetivo de trasladar por primera vez el servicio eléctrico a unas 100 viviendas del país centroamericano.

Los otros linieros que conforman el grupo son de Iowa y Colorado. Todos se dedicarán a la instalación de postes y cableados en dos comunidades rurales, comúnmente llamadas aldeas, incluyendo una escuela y una clínica.

De acuerdo con la Oklahoma Association of Electric Cooperatives (OAEC), la iniciativa se desarrolla en las aldeas de Montenegro y El Estocal, cerca de Guastatoya, en el departamento de El Progreso, aproximadamente a dos o tres horas de Ciudad de Guatemala.

Aunque el equipo está compuesto por profesionales acostumbrados a trabajar con infraestructura eléctrica, en Guatemala afrontará condiciones muy diferentes a las habituales en Estados Unidos.

Según describe el portal informativo Newson 6, el terreno de las aldeas es montañoso y accidentado. Además, buena parte del trabajo tendrá que realizarse sin maquinaria pesada, utilizando la fuerza y las herramientas de los propios trabajadores.

La misión, añade el medio, contempla construir aproximadamente cuatro millas de líneas de distribución primaria. También cerca de tres millas de líneas secundarias, instalar más de 60 postes y colocar al menos siete transformadores.

Una realidad en Guatemala: “Enciendes las luces y lloran (de emoción)”

Por primera vez recibirán electricidad una escuela y un nuevo centro de salud. Con el vital beneficio, la electricidad puede facilitar la conservación de medicamentos y alimentos, mejorar las condiciones para estudiar, permitir el uso de equipos eléctricos y aumentar la seguridad de las instalaciones durante la noche.

“Una vez que terminas el trabajo, enciendes las luces y están literalmente llorando. Eso es algo irremplazable”, afirmó Justin Marsh líder del grupo que viajará a Guatemala y quien ya había participado en un proyecto de electrificación para la misma nación en 2022..

Por su parte, Nicki Fuller, directora ejecutiva de la OAEC, explicó que los resultados suelen permanecer en la memoria de los trabajadores. “Incluso a los linieros más duros se les saltan las lágrimas cuando hablan de la reacción al iluminar hogares por primera vez”, comentó.

Según los datos más recientes del Banco Mundial, el 90.9% de la población guatemalteca tenía acceso a electricidad en 2024. Sin embargo, la proporción era considerablemente menor en las áreas rurales: 80.4% de esta comunidad tenía acceso al servicio ese año.

Junto Justin Marsh viajarán: Kyle Puffinbarger, de Alfalfa Electric Cooperative; Kyle Williams, de Central Rural Electric Cooperative; Hagan Hedrick, de CKenergy Electric Cooperative; Kristopher Spencer, de Kay Electric Cooperative; Luke Gifford, de Rural Electric Cooperative; y Lakon Lynch, de Texas County Electric Cooperative.

Cabe destacar que la planificación comenzó meses antes del viaje, con representantes NRECA International, el brazo filantrópico de la National Rural Electric Cooperative Association, desplazándose al lugar para conocer el terreno y definir la logística necesaria.

¿Cómo trabajarán los electricistas en las aldeas de Guatemala?

El portal Newson 6 explica que los linieros tendrán que desplazarse por comunidades rurales y zonas de montaña donde el acceso para maquinaria pesada es limitado. De hecho, el terreno es arenoso y podría complicar las labores en condiciones de lluvia.

Esto significa que la instalación de postes y cableados será un proceso mucho más manual que el que normalmente realizarían en Estados Unidos, apoyados con vehículos especializados.

En detalle, los trabajadores deberán construir las líneas, instalar postes y transformadores, tender el cableado y preparar las viviendas para recibir el suministro. Asimismo, los habitantes de las propias comunidades ya han colaborado con tareas esenciales como excavar anclajes, tirar cables y ayudar a colocar postes.

Guatemala, que en 2026 ha recibido a más de 2 mil mexicanos deportados, no solo será una experiencia profesional para el grupo de electricistas, sino también humanitaria y distinta a cualquier jornada que anteriormente hayan cumplido.

A finales de mayo, el Gobierno de Guatemala negó que exista un acuerdo con EE. UU. para llevar a cabo operaciones militares conjuntas contra organizaciones del narcotráfico dentro de su territorio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.