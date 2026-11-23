Operativo para trasladar al “Chapo Isidro”. Foto: Uno TV

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional trasladan, bajo un fuerte operativo de seguridad, a Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, al penal del Altiplano, en el Estado de México. A las 16:05 horas de este lunes, inició la diligencia, en medio del fuerte operativo que partió de la Femdo.

Lo anterior, después de que, en una audiencia que duró un poco más de cuatro horas, un juez de control federal, con sede en el penal del Altiplano, impuso la medida cautelar de prisión preventiva en su contra, así como de dos de sus principales colaboradores detenidos junto con él en Sinaloa.

El presunto líder de la organización criminal Beltrán Leyva permaneció, tras su detención el viernes pasado, en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), ubicadas en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, donde se desplegó un dispositivo con más de 50 elementos y ocho vehículos artillados.

Operativo para trasladar a integrantes de los Beltrán Leyva

El despliegue de seguridad contempla también traslado de otros dos detenidos: Germán Rolando Flores Meza, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José Luis Ortiz Murillo, identificado como operador financiero.

Para el movimiento de los detenidos, las fuerzas federales utilizan vehículos blindados y un dispositivo de vigilancia.

Detenidos en enfrentamientos en Guasave, Sinaloa

El “Chapo Isidro” y los otros dos hombres fueron detenidos en días recientes durante enfrentamientos registrados en Guasave, Sinaloa.

El operativo, denominado Operación Centella, dejó 20 personas muertas: 16 presuntos delincuentes y cuatro militares, de acuerdo con el balance presentado por las autoridades federales.

Durante la conferencia matutina de este lunes 23 de noviembre, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que participaron 361 elementos y 14 aeronaves, incluidos seis helicópteros artillados.

¿De qué se le acusa al “Chapo Isidro”?

De acuerdo con autoridades, el “Chapo Isidro” está acusado de:

Posesión armas

Cartuchos

Delitos contra la salud

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