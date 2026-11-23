De esto acusa el “Chapo Isidro” Estados Unidos. Foto: FBI/Getty

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el “Chapo Isidro” o “Chapito Isidro”, enfrenta seis cargos federales en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional, narcoterrorismo, lavado de dinero y uso de armas de fuego.

El Departamento de Justicia estadounidense informó que un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una segunda acusación formal modificada el 25 de septiembre de 2026, con la que amplió los señalamientos contra el presunto líder criminal.

Meza Flores fue detenido el 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas militares mexicanas que también permitió la captura de Germán Rolando Gálvez Meza, alias el “Serafín”.

¿Cuáles son los seis cargos que enfrenta el “Chapo Isidro” en Estados Unidos?

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la nueva acusación formal contempla seis cargos contra Fausto Isidro Meza Flores:

Dirigir una empresa criminal continua: las autoridades lo señalan de encabezar una estructura delictiva dedicada a actividades ilícitas durante un periodo prolongado. Conspiración para fabricar y distribuir drogas: presuntamente coordinó la producción y el tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana y fentanilo para introducirlas a Estados Unidos. Conspiración de lavado internacional de dinero: se le acusa de participar en operaciones para ocultar y transferir recursos obtenidos de actividades criminales. Conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista: enfrenta señalamientos por presuntamente apoyar al Cártel de Sinaloa, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. Narcoterrorismo: se le atribuye una presunta participación en actividades de narcotráfico vinculadas con el terrorismo. Uso de armas de fuego: enfrenta cargos por utilizar armamento en relación con las actividades criminales, incluidas ametralladoras y artefactos destructivos.

El Departamento de Justicia señaló que, si es declarado culpable, Meza Flores podría enfrentar la pena de muerte o una condena obligatoria de cadena perpetua, de acuerdo con los cargos y las disposiciones legales aplicables.

¿De qué lo acusaban antes de la nueva imputación de 2026?

Los señalamientos contra el “Chapo Isidro” comenzaron en 2012, cuando fue acusado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

Posteriormente, el 26 de noviembre de 2019, un gran jurado federal presentó una acusación modificada que amplió los cargos.

En esa investigación, las autoridades estadounidenses lo señalaron por presuntamente conspirar para fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana con destino a Estados Unidos, además de utilizar y poseer armas de fuego en relación con esas actividades.

La acusación de 2026 incorporó nuevos señalamientos relacionados con fentanilo, lavado internacional de dinero y narcoterrorismo.

El “Chapo Isidro” era uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

El 4 de febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) incorporó a Fausto Isidro Meza Flores a su lista de los 10 fugitivos más buscados.

El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Meza Flores es señalado como líder de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, también conocida como Cártel de Guasave, con operaciones en Sinaloa.

El FBI atribuye a esta estructura el tráfico de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana hacia Estados Unidos, así como el control de rutas de producción, transporte y distribución de drogas.

Departamento de Justicia reconoce la cooperación de México para detener a el “Chapo Isidro”

Tras darse a conocer la captura, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, reconoció la participación de las Fuerzas Armadas y las fuerzas especiales mexicanas en el operativo.

El funcionario destacó que la detención fue resultado de un esfuerzo coordinado entre instituciones de ambos países, con apoyo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional estadounidense.

Por su parte, el fiscal general adjunto A. Tysen Duva sostuvo que la nueva acusación busca llevar al presunto líder criminal ante la justicia y desmantelar la estructura que, según las autoridades, ha participado durante décadas en el tráfico de drogas y actos de violencia.

El Departamento de Justicia también expresó sus condolencias a las familias de los militares que perdieron la vida durante el operativo.

Hasta el momento, los señalamientos presentados por Estados Unidos corresponden a acusaciones penales y deberán ser acreditados ante los tribunales.

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