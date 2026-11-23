La FGR ya admite denuncias digitales. Foto: Shutterstock

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer las reglas de Fiscanet, su plataforma para hacer denuncias digitales sobre delitos federales que funcionará todo el año, las 24 horas del día.

De acuerdo con el publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la plataforma permitirá presentar denuncias o quejas mediante un formulario electrónico.

El objetivo, según la dependencia es facilitar el acercamiento de la población con la FGR y establecer un procedimiento para recibir, analizar, clasificar, canalizar y dar seguimiento a los reportes ciudadanos.

¿Qué es Fiscanet y para qué sirve?

Se trata de la Plataforma de Denuncia Digital de la Fiscalía General de la República. Su función es recibir por medios electrónicos denuncias o querellas relacionadas con posibles delitos del ámbito federal.

Una vez que la persona usuaria registra la información solicitada, el sistema genera automáticamente un folio digital que permite identificar y dar seguimiento al reporte.

Sin embargo, hay un punto importante: obtener un folio no significa que ya se haya iniciado una carpeta de investigación. Tampoco implica que la FGR haya determinado que tiene competencia para atender el caso.

El personal ministerial, después de revisar los hechos y la información proporcionada, dará su decisión.

¿Qué delitos se pueden denunciar en Fisc@net?

Las reglas de operación establecen un catálogo de 35 tipos de delitos federales que podrán registrarse en la plataforma, tales como:

Abuso de autoridad

Allanamiento de morada

Cohecho y cohecho a servidores públicos extranjeros

Compra y coacción del voto

Condicionamiento de programas sociales

Delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos

Delitos contra la gestión ambiental

Delitos en materia de derechos de autor

Delitos relacionados con medicamentos

Discriminación

Enriquecimiento ilícito

Extorsión vinculada a la delincuencia organizada

Intimidación

Delitos cometidos contra personas migrantes y refugiadas

Peculado

Delitos contra personas indígenas y afromexicanas

Posesión de fauna silvestre

Robo de autotransporte federal de carga

Robo en carretera

Uso de recursos públicos con fines electorales

Venta de objetos falsificados

Violencia política contra las mujeres por razón de género

El catálogo completo contempla 35 categorías. La FGR podrá actualizarlo mediante un procedimiento de autorización interna.

¿Cómo presentar una denuncia digital ante la FGR?

De acuerdo con las reglas publicadas en el DOF, las personas usuarias deberán llenar un formulario electrónico con información relacionada con los hechos que desean denunciar.

Dentro del formulario se deben poner los siguientes datos: Nombre de la persona denunciante, domicilio que es opcional, correo electrónico, número telefónico opcional, narración de los hechos, nombre del presunto responsable, datos de la persona y archivos digitales que puedan servir como prueba de los hechos.

Las reglas también establecen que las pruebas podrán presentarse posteriormente de manera presencial ante el agente del Ministerio Público de la Federación correspondiente.

¿Se pueden presentar denuncias anónimas?

Sí. Fiscanet contempla la posibilidad de presentar denuncias anónimas.

Estos reportes serán analizados por el personal ministerial de la plataforma y canalizados de acuerdo con los hechos descritos por la persona usuaria.

Por lo tanto, no será obligatorio proporcionar el nombre para que la información sea revisada.

¿Cuánto tiempo tiene la FGR para atender una denuncia digital?

Las reglas de operación establecen plazos para que las denuncias sean revisadas y enviadas a las áreas correspondientes.

El procedimiento contempla lo siguiente:

Recepción: la plataforma recibe la denuncia y genera un folio digital

la plataforma recibe la denuncia y genera un folio digital Análisis: un agente del Ministerio Público revisa los hechos y los archivos adjuntos

un agente del Ministerio Público revisa los hechos y los archivos adjuntos Canalización: una vez validada la competencia, el asunto se envía a la Fiscalía Especializada correspondiente

una vez validada la competencia, el asunto se envía a la Fiscalía Especializada correspondiente Plazo de canalización: el envío no deberá exceder de 12 horas a partir de la recepción de la denuncia

el envío no deberá exceder de 12 horas a partir de la recepción de la denuncia Determinación sobre la investigación: la Fiscalía Especializada deberá determinar si inicia una carpeta de investigación dentro de las 48 horas siguientes a la recepción, contadas a partir de su registro en la plataforma

Es importante distinguir que el plazo de 48 horas corresponde a la determinación sobre el inicio de la carpeta de investigación, no a la conclusión de una investigación ni a la resolución del caso.

¿Cómo dar seguimiento a una denuncia en FISC@NET?

La plataforma permitirá consultar información relacionada con el registro y la canalización de cada denuncia.

Entre los datos que podrán verificarse están:

Confirmación de la recepción de la denuncia o querella

Folio digital asignado

Fecha y hora del registro

Fiscalía Especializada que dará seguimiento al asunto

Autoridad a la que se canalizó el caso, cuando corresponda

Con estos datos, las personas usuarias podrán conocer qué ocurrió con su reporte durante el proceso de recepción y canalización institucional.

En el caso de que los hechos denunciados no correspondan a la competencia federal, se enviarán a la Unidad de Servicios a la Comunidad para que oriente a los usuarios y se canalice el asunto a ala autoridad correspondiente.

¿Cuándo entran en vigor las reglas de Fiscanet?

Las Reglas de Operación de la Plataforma de Denuncia Digital de la FGR entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con la FGR en la plataforma se establece cómo se recibirán y canalizarán las denuncias digitales, así como los mecanismos para que las personas puedan consultar el folio y conocer el área encargada de atender su reporte.

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