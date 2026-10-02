Desempleo sube a 4.2% en EE. UU.; crean solo 29 mil empleos en septiembre

Sube desempleo en EE. UU.. Foto: AFP

El desempleo en Estados Unidos subió ligeramente en septiembre, al pasar de 4.1% a 4.2%, mientras la economía generó apenas 29 mil empleos, muy por debajo de los cerca de 85 mil previstos por los mercados financieros.

Los datos fueron publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), que también revisó a la baja las cifras de creación de empleos de los meses anteriores.

Revisan a la baja cifras de empleo

De acuerdo con la revisión, julio terminó con una pérdida neta de 10 mil empleos, después de que inicialmente se había reportado una creación de puestos de trabajo.

En agosto, la generación de empleo también fue menor a la informada previamente. El dato pasó de 162 mil a 133 mil nuevos puestos.

Aunque la tasa de desempleo aumentó, la economista Kathy Bostjancic, de Nationwide, señaló que el 4.2% continúa siendo un nivel “muy bajo”.

La especialista explicó que el incremento no necesariamente refleja una debilidad del mercado laboral, sino que hay más personas incorporándose a él.

Salarios crecen menos que los precios

La economista Heather Long, de Navy Federal Credit Union, describió el comportamiento laboral como una dinámica de pocas contrataciones y pocos despidos.

Señaló que las nuevas incorporaciones siguen siendo escasas fuera del sector sanitario y de los empleos relacionados con la construcción y el funcionamiento de centros de datos.

Para los trabajadores estadounidenses, otro factor es el comportamiento de los salarios frente a la inflación. En septiembre, los ingresos aumentaron en promedio 3% interanual, mientras que la inflación fue de 3.4% interanual en agosto, último dato disponible señalado en el reporte.

El costo de vida se mantiene como uno de los temas del debate público en Estados Unidos ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

La senadora demócrata Elizabeth Warren criticó las políticas del presidente Donald Trump y afirmó que los salarios reales han caído 0.7% desde el inicio de la guerra de Trump en Irán.

¿Qué pasará con las tasas de interés?

El reporte de empleo reforzó entre inversores la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá sin cambios sus tasas de interés en su próxima reunión, prevista para finales de octubre.

La Fed subió sus tasas en septiembre por primera vez desde mediados de 2023, con el objetivo de frenar la inflación.

El banco central también tiene entre sus objetivos respaldar la actividad económica y mantener la fortaleza del mercado laboral.

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