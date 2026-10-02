Ingresan al penal del Altiplano al “Capitán Sol” tras operativo de la Marina

El detenido es presunto operador de una red de huachicol fiscal. Fotos: Carlos Vera

Pasadas las 11 de la mañana, Miguel Ángel “N”, alias “Sol” o “Capitán Sol”, ingresó al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex). Este sujeto, considerado una pieza clave de una red dedicada al contrabando de combustible vía marítima, fue detenido en Zapopan, Jalisco, en un operativo de la Secretaría de Marina.

Las autoridades lo señalan como uno de los presuntos operadores de una estructura relacionada con el llamado huachicol fiscal, mediante el que se habrían evadido impuestos y controles aduaneros en la importación de hidrocarburos.

Tras su captura, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

La investigación continúa para determinar su presunta responsabilidad y la participación de otros integrantes en esta red.

¿De qué acusan a Miguel Ángel “N” en el caso del huachicol fiscal?

Miguel Ángel “N” es un capitán de corbeta retirado de la Secretaría de Marina (Semar). Desarrolló su carrera en áreas relacionadas con inteligencia y el Cuartel General del Alto Mando de la Armada. En febrero de 2018 causó baja de la institución tras tramitar su retiro voluntario.

Durante su trayectoria también tuvo comisiones en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde pasó por distintas áreas relacionadas con el combate a la delincuencia organizada:

La acusación que motivó la detención de Miguel Ángel “N” está relacionada con el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La investigación federal lo relaciona con la organización conocida como los “Primos”, integrada presuntamente alrededor de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna y otros funcionarios navales y aduanales.

¿Cuándo se ordenó detener al “Capitán Sol” y por qué permaneció prófugo?

El 19 de agosto de 2025, una jueza federal libró una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N” y otras personas investigadas por su probable participación en una estructura relacionada con delitos en materia de hidrocarburos. La orden estaba vinculada con la investigación por el ingreso irregular de combustible mediante aduanas marítimas.

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